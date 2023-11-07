我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

丕優調查：富裕國家人民 對美國的好感度高於中國

金山國際旅遊復甦回到疫前水平 獨缺中國客

休士頓中國教會、演藝使徒17日首演「只有一回」音樂劇

休士頓訊
由休士頓中國教會和演藝使徒聯合主辦，「只有一回」音樂劇的工作人員，向外界說明音樂會內容。（記者封昌明／攝影）
由休士頓中國教會和演藝使徒聯合主辦，「只有一回」音樂劇的工作人員，向外界說明音樂會內容。（記者封昌明／攝影）

休士頓中國教會和演藝使徒聯合主辦，「只有一回」音樂劇即將在11月17日在斯坦福中心舉行，這是在感恩節期間，給社區提供一個高品質，適合全家觀賞的節目。

機會只得一次，生命只有一回，精采的節目中敘述了一段故事，描述一個年輕人追求她的夢想，其中遇上一個破碎的家庭及一個突然而來的衝擊，劇情感人，發人深省。

休士頓中國教會已經有十多年製作大型音樂劇的經驗，一向獲受好評；今年再次在Stafford Centre Theatre舉辦，精采可期。

演藝使徒的使命是透過舞台音樂劇來分享上帝的愛，以動聽的旋律，以及發人深省的故事，為觀眾帶來歡笑和生命的啟發。我們盼望用恩賜，建立信徒，同時把神的慈愛帶進社區，為主做見證。

這音樂劇以中英雙語演出，內容有生動的話劇、優美的歌曲和感人的真實見證。劇情發人深省，幽默感人；將帶給你歡笑，也滋潤你的心靈。

如欲觀賞，請先在網上預訂免費門票，表演當天憑票入場。由於網上門票並沒有特定座位號碼，觀眾要坐好的位置，就必須提早到場。劇場大門在每場演出前45分鐘開放給觀眾入座，主辦單位呼籲來賓盡早到場，因為所有空位都會在表演之前十分鐘，開放給即場拿票的來賓。

演出日期：

第一場：11月17日 (星期五) 7:30PM

第二場：11月18日 (星期六) 3:00PM

第三場：11月18日 (星期六) 7:30PM

地點：Stafford Centre Theatre-0505 Cash Rd, Stafford, TX 77477，網上訂免費票及詳情：https://actsperform.org/event/

休士頓 劇場

上一則

新州11歲少女遭霸凌輕生 母親告學校未能保護學生

下一則

陳士惠新作「別離之歌」音樂劇 黃心芸12日挑梁演奏

延伸閱讀

警緝藏大麻教堂 未犯宗教權

警緝藏大麻教堂 未犯宗教權
「恆豐盃」年度網球賽 64亞裔高手較勁

「恆豐盃」年度網球賽 64亞裔高手較勁
作家陳思宏獲圖書節邀請 再訪德州

作家陳思宏獲圖書節邀請 再訪德州
少兒春晚選拔 12日休士頓初賽

少兒春晚選拔 12日休士頓初賽

熱門新聞

邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

中年赴美創業 台女成德州最大超市供應商 一做20年

2023-10-31 20:04
一位路人(右)經過介入該起綁架案。(影片截圖)

芝華男光天化日遭搶劫、電擊、綁架 鄰居錄下全過程

2023-11-01 10:06
邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

台女赴美創業 躍超市龍頭供應商

2023-11-01 02:19
2100 年美國人口最多前三大都會都在德州。（美聯社）

研究預測：2100年全美前三大城在這一州

2023-11-06 14:48
峽谷湖水位下降18呎讓一些1850年代的建築再度露臉，吸引外界再關注被淹沒的兩個老村鎮。圖為被淹沒前和水位下降前的比較畫面。（取自KSAT電視台截圖）

峽谷湖水位降 古蹟奇景浮現

2023-11-01 02:20
根據求職網站LinkedIn的最新數據，亞特蘭大被認為是全美最適合創業的都會區。(市府臉書)

全美最適合創業都會 亞城奪冠

2023-11-03 02:15

超人氣

更多 >
退休換小房？新家有這五特點生活更方便

退休換小房？新家有這五特點生活更方便
史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？

好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？
BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝