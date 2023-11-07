休士頓中國教會、演藝使徒17日首演「只有一回」音樂劇

由休士頓中國教會和演藝使徒聯合主辦，「只有一回」音樂劇的工作人員，向外界說明音樂會內容。（記者封昌明／攝影）

由休士頓 中國教會和演藝使徒聯合主辦，「只有一回」音樂劇即將在11月17日在斯坦福中心舉行，這是在感恩節期間，給社區提供一個高品質，適合全家觀賞的節目。

機會只得一次，生命只有一回，精采的節目中敘述了一段故事，描述一個年輕人追求她的夢想，其中遇上一個破碎的家庭及一個突然而來的衝擊，劇情感人，發人深省。

休士頓中國教會已經有十多年製作大型音樂劇的經驗，一向獲受好評；今年再次在Stafford Centre Theatre舉辦，精采可期。

演藝使徒的使命是透過舞台音樂劇來分享上帝的愛，以動聽的旋律，以及發人深省的故事，為觀眾帶來歡笑和生命的啟發。我們盼望用恩賜，建立信徒，同時把神的慈愛帶進社區，為主做見證。

這音樂劇以中英雙語演出，內容有生動的話劇、優美的歌曲和感人的真實見證。劇情發人深省，幽默感人；將帶給你歡笑，也滋潤你的心靈。

如欲觀賞，請先在網上預訂免費門票，表演當天憑票入場。由於網上門票並沒有特定座位號碼，觀眾要坐好的位置，就必須提早到場。劇場 大門在每場演出前45分鐘開放給觀眾入座，主辦單位呼籲來賓盡早到場，因為所有空位都會在表演之前十分鐘，開放給即場拿票的來賓。

演出日期：

第一場：11月17日 (星期五) 7:30PM

第二場：11月18日 (星期六) 3:00PM

第三場：11月18日 (星期六) 7:30PM

地點：Stafford Centre Theatre-0505 Cash Rd, Stafford, TX 77477，網上訂免費票及詳情：https://actsperform.org/event/。