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「恆豐盃」年度網球賽 64亞裔高手較勁

休士頓訊
「恆豐盃」網球賽的參賽選手。（主辦單位提供）
「恆豐盃」網球賽的參賽選手。（主辦單位提供）

一年一度的華人社區網球比賽「恆豐盃」，是由恆豐銀行贊助的公益活動，已經舉辦很多年，深受廣大業餘網球選手的喜愛。今年的「恆豐盃」網球賽是在Lee LeClear休士頓市的網球中心舉辦，設有四個組別，有32對64名選手報名參賽，除了華裔之外，還有多位亞裔美國網球愛好者參加，應該是代表休城社區成年業餘的最高水平。 

賽期這兩天趕上了理想的天氣，可以說是「天時、地利、人和」三者皆有的成功。 本屆比賽新增女雙級別，給男女選手有同等選擇參賽機會，成為了比賽的一大亮點，同時，男雙和混雙比賽也不乏精采時刻。

比賽成績公布於後：

男子雙打高級組ADVANCED MEN’S DOUBLES：冠軍Jeff Wang王峻、Jie Chen陳傑、亞軍Gefei Liu劉格非/Mu Liu劉牧。

男子雙打普通組GENERAL MEN’S DOUBLES：冠軍 Jeff Yu於/Bidong Qian錢必東、亞軍 Wesley Chang張文悌/Suming Wu 吳素明。

混雙組MIXED DOUBLES：冠軍 Chaoning Zeng 曾超寧/Emily Cheung、亞軍 Kevin Zhang 張淼/Olivia Wan 萬木春。

女雙組WOMEN’S DOUBLES：冠軍 Tiffany Zhai 翟洵/Erica Tahtouh、亞軍 Zi Giotta 凌子/Suya Rossouw 蘇婭。

除了場上競技之外，組委會還專門邀請兩位特別嘉賓到場講話，一位來自台灣的老年球手和一位來自大陸的網球活動家，他們都對休士頓社區活動做出傑出的貢獻， 不斷努力推動的社會公益活動，從他們的發言讓參賽者看到網球運動在休城的承傳，也鼓勵主辦方繼續把社區公益活動辦的更好，再接再厲明年再見。

休士頓 亞裔 華人

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