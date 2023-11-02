我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中航班11月9日起每周增至70班 西岸成重點區域

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

隨機打路人後腦 19歲非裔嫌辯稱惡作劇遭逮

編譯林思牧／綜合報導

休士頓西北區的沃森公園(Wortham Park)，一名年輕人趁健走人不注意時從背後猛拳打擊頭部，兩段視頻在抖音TikTok上出現後社區譁然，警方接到線索後找到打人者，正在對該案進行調查。

媒體採訪19歲非裔嫌犯時，他先是表示後悔，接著又說出許多種藉口，讓觀眾只能搖頭嘆息。

這些視頻是嫌犯和給他拍攝視頻的朋友主動放上抖音的，兩名不同的男子在沃森公園的步道上行走時，穿著紅色有頭罩運動衫的奧弗德路易斯(Alford Lewis)輕輕地從後面跟上，然後揮拳猛擊健走者的後腦勺，當被打的人抱頭轉身時，路易斯抱住那人把他摔在地上。

這種傷害人的舉動，嫌犯還會自動放上網路供大家觀賞，這種心態實在令人難以理解。受害人並沒有主動跟警方報案，但有社區人士把視頻轉給休士頓第五區區警局，隨後區警局又轉給哈里斯縣警局處理，報案的人並且認識犯案的人。

隨後縣警局約談路易斯，媒體接著到路易斯父母的家前面採訪，他先是表示他對犯下案件感到遺憾，但接著他說，觀眾只看到他最壞的一面，其實他後來跟那兩名男子握手談和，雙方並沒有不快，而且那兩人都沒有主動報案。

警方宣布找到路易斯以後，呼籲受害者出面好能開案調查，被打的人不知有多少位，但視頻上出現的兩人中有一人和警方聯繫，他表示並沒有跟路易斯握手言歡，他希望警方對路易斯提控，像這種隨機向陌生人攻擊的行為如果不加懲處，將來社會大眾還能安心的在公共場所行動？

當媒體告訴路易斯被打的人並不同意他的說法時，他又說他所做的只是「惡作劇」(prank)，是為了多得一些網友按讚，揮拳的動作雖然看起來很大，其實根本沒出力，只是像作戲那樣。社區人士卻不敢苟同，他們希望警方對他提控傷害(assault)罪名，讓他到牢裡蹲一段時間好好反省。

抖音 休士頓 步道

上一則

華府劫車今年來逾800起 市府向案件多發區免費發追蹤器

下一則

芝城活動看板╱漢字嘉年華、小企業局中文說明會

延伸閱讀

休城藝術館區樹屋 開價175萬元

休城藝術館區樹屋 開價175萬元
舊金山房租大漲 科技新貴也吃不消 搶住「膠囊公寓」

舊金山房租大漲 科技新貴也吃不消 搶住「膠囊公寓」
MLB／阿布瑞尤2天3轟打垮雙城 太空人連7年晉級

MLB／阿布瑞尤2天3轟打垮雙城 太空人連7年晉級
MLB／阿布瑞尤2天3轟打垮雙城 太空人連7年晉美聯冠軍賽

MLB／阿布瑞尤2天3轟打垮雙城 太空人連7年晉美聯冠軍賽

熱門新聞

一位路人(右)經過介入該起綁架案。(影片截圖)

芝華男光天化日遭搶劫、電擊、綁架 鄰居錄下全過程

2023-11-01 10:06
邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

中年赴美創業 台女成德州最大超市供應商 一做20年

2023-10-31 20:04
邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

台女赴美創業 躍超市龍頭供應商

2023-11-01 02:19
9月休士頓獨立住宅售價中位數為33萬1620元，較去年同期的34萬元下降2.5%。（美聯社）

休士頓9月房價 跌幅冠全美

2023-10-29 16:02
拾金不昧的洗碗工馬雷克(右)和服務生潘姆·亞伯奈西。(取材自Tony's Baltimore Grill官方臉書)

新澤西州大西洋城披薩店2員工拾金不昧 老闆賞千元

2023-10-28 02:13
峽谷湖水位下降18呎讓一些1850年代的建築再度露臉，吸引外界再關注被淹沒的兩個老村鎮。圖為被淹沒前和水位下降前的比較畫面。（取自KSAT電視台截圖）

峽谷湖水位降 古蹟奇景浮現

2023-11-01 02:20

超人氣

更多 >
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？
噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃