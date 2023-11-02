隨機打路人後腦 19歲非裔嫌辯稱惡作劇遭逮

休士頓 西北區的沃森公園(Wortham Park)，一名年輕人趁健走人不注意時從背後猛拳打擊頭部，兩段視頻在抖音 TikTok上出現後社區譁然，警方接到線索後找到打人者，正在對該案進行調查。

媒體採訪19歲非裔嫌犯時，他先是表示後悔，接著又說出許多種藉口，讓觀眾只能搖頭嘆息。

這些視頻是嫌犯和給他拍攝視頻的朋友主動放上抖音的，兩名不同的男子在沃森公園的步道 上行走時，穿著紅色有頭罩運動衫的奧弗德路易斯(Alford Lewis)輕輕地從後面跟上，然後揮拳猛擊健走者的後腦勺，當被打的人抱頭轉身時，路易斯抱住那人把他摔在地上。

這種傷害人的舉動，嫌犯還會自動放上網路供大家觀賞，這種心態實在令人難以理解。受害人並沒有主動跟警方報案，但有社區人士把視頻轉給休士頓第五區區警局，隨後區警局又轉給哈里斯縣警局處理，報案的人並且認識犯案的人。

隨後縣警局約談路易斯，媒體接著到路易斯父母的家前面採訪，他先是表示他對犯下案件感到遺憾，但接著他說，觀眾只看到他最壞的一面，其實他後來跟那兩名男子握手談和，雙方並沒有不快，而且那兩人都沒有主動報案。

警方宣布找到路易斯以後，呼籲受害者出面好能開案調查，被打的人不知有多少位，但視頻上出現的兩人中有一人和警方聯繫，他表示並沒有跟路易斯握手言歡，他希望警方對路易斯提控，像這種隨機向陌生人攻擊的行為如果不加懲處，將來社會大眾還能安心的在公共場所行動？

當媒體告訴路易斯被打的人並不同意他的說法時，他又說他所做的只是「惡作劇」(prank)，是為了多得一些網友按讚，揮拳的動作雖然看起來很大，其實根本沒出力，只是像作戲那樣。社區人士卻不敢苟同，他們希望警方對他提控傷害(assault)罪名，讓他到牢裡蹲一段時間好好反省。