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大風暴襲德州 出動氣墊船救人

編譯林思牧／綜合報導
過去也曾有淹水紀錄的曼斯菲爾市(Mansfield)，該市消防局出動氣墊船救人頗有經驗。(Mansfield消防局)
過去也曾有淹水紀錄的曼斯菲爾市(Mansfield)，該市消防局出動氣墊船救人頗有經驗。(Mansfield消防局)

由三重因素引發的大風暴，26日(周四)凌晨開始通過德州，達福都會區有許多洪水造成的交通問題，中德州疑似出現不只一起龍捲風，曼斯菲爾市(Mansfield)消防局出動氣墊船救人的視頻，在網路上引起民眾嘖嘖稱奇。

25日夜裡北德州風雲驟變，狂風暴雨侵襲至26日早晨，達福地區有許多住宅區幾個小時內下了2至4吋的豪雨，因為是夜裡，多數民眾並沒有受到太大的影響，但有些還在外面的人因為道路淹水而受阻，有些司機判斷錯誤，車子開入深水中而引擎熄火。

達福都會區南端的曼斯菲爾市24小時中一共下了五吋雨，因此淹水的情況更普遍，有人打電話向消防局求救，但水位太高連大型消防車也無法渡過，消防局出動氣墊船(hovercraft)前往出事地點把人救出，這段視頻讓許多人覺得看到了極罕見的景象。

隨後風暴來到中德州奧斯汀和聖安東尼奧一帶，由追風人組成的「德州追風人組織」(@TxStormChasers)，26日清晨6時35分放了一段在拉諾市(Llano)所拍到的視頻，拉諾河(Llano River)滾滾洪流景象十分壯觀，最高水位曾達到12.7呎。

德州交通局奧斯汀辦公室(@TxDOTAustin)在7時6分放了一段影片，RM3404道路五分鐘之內被大水淹沒，交通局特別提醒民眾遵守「Turn Around, Don’t Drown」(掉頭走，別淹死)的口號，看到被水淹沒的道路，千萬不可強渡。

I-35號州際高速公路是德州最重要的南北向要道，社群媒體上有許多位人士拍到在I-35東邊和西邊各出現一個龍捲風(tornado)，但龍捲風是要經過國家氣象局NWS(National Weather Service)確認的，到截稿時NWS尚未發布消息。

德州 龍捲風 洪水

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