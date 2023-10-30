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陽光活動中心 鼓勵長者投票

記者封昌明／休士頓報導
陽光活動中心經理KATIE（右一）與中心的長輩前往TRACY GEE社區活動中心投下手中神聖的一票。 （記者封昌明／攝影）
陽光活動中心經理KATIE（右一）與中心的長輩前往TRACY GEE社區活動中心投下手中神聖的一票。 （記者封昌明／攝影）

陽光活動中心為鼓勵長輩出來投票，10月27日在該中心經理Katie的率領下，帶著數十位長輩前往TRACY GEE投票所，行使公民權投下手中神聖的一票，長輩都很開心，除了可以出門兜風，還可以選擇心目中理想的候選人。

長輩周玖及韓坪同聲表示，J區的市議員EDWARD POLLARD的表現不錯，每逢陽光活動中心有任何敬老的活動時，他都會前來關心，並開心地與長輩一同渡過歡樂的時光。

EDWARD POLLARD表示，J 區從Galleria 西南方向延伸至格爾夫頓(Gulfton)、夏普斯敦(Sharpstown) 和布雷本(Braeburn)，包含極其多元化的社區，這裡使用80 多種語言，來自各大洲的移民為了追求美國夢而來到這裡。

競選連任的POLLARD在第一個任期時首要關注的重點就是，他將車牌讀取器（電燈桿攝影機，提供24小時全天候監控，以阻止和解決入室盜竊等犯罪行為）帶到了他的地區。他為課後計畫獲得了撥款。他動用了自己的可自由支配資金，為所在地區的一個社區警務單位支付加班費，該單位負責處理較低級別的犯罪行為，例如噪音投訴、無業遊民乞討者或非法停放的汽車等，都與華人社區息息相關。

哈里斯縣今年雖然沒有全國性選舉，但是年底還是得選出休士頓新任市長，與多項提案。選舉日為11月7日（周二），提前投票已經開始，到11月3日前都可以提前投票。該項選舉的選票提供中文版本。

哈里斯縣共有68個投票中心，民眾可至Harrisvotes.com查詢最近地點，與該處的投票等待時間。提前投票直到11月3日為止，投票所每日上午7時開放至下午7時，只有10月29日中午12時才開放，一樣到下午7時。投票者都須攜帶附照片的身分證明，護照、駕照或其他身分證明文件都可以。

會長周玖（左）、韓坪（右）推崇EDWARD POLLARD很關心老人的生活。（記...
會長周玖（左）、韓坪（右）推崇EDWARD POLLARD很關心老人的生活。（記者封昌明／攝影）
長輩們依序坐著等待投票。（記者封昌明／攝影）
長輩們依序坐著等待投票。（記者封昌明／攝影）
市議員EDWARD POLLARD（右四）在母親節時與陽光活動中心負責人喻斌（右...
市議員EDWARD POLLARD（右四）在母親節時與陽光活動中心負責人喻斌（右五）切蛋糕慶祝。（記者封昌明／攝影）

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