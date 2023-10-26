2架私人飛機空中相撞 幸無人傷

就在跑道清理後，哈比機場發出通知請旅客留意航班資訊。（取自哈比機場）

休士頓 的哈比機場(William P. Hobby Airport)24日(周二)發生嚴重飛航違規事件，一架私人噴射機未經塔台允許逕自起飛，在低空與一架正在降落的私人噴射機相撞，飛航安全單位派出六位專家到哈比機場進行調查，沒有人在這場事件中死傷，算是不幸中的大幸。

哈比機場的跑道是縱橫式的，24日一架霍克(Hawker) 850XP的機師未經塔台允許，從一條跑道向西南方向起飛，航管人員發現以後要那位機師趕快離開機場的空域。但此時有一架賽斯納(Cessna) Citation的小飛機正在降落，霍克機的駕駛這時告訴航管人員：兩架飛機已在空中碰撞，航管員一時不敢相信，等確認發生空中碰撞後，塔台人員在無線電上高聲喊叫，要機場和附近的飛機立即提高警覺。

哈比機場除了有許多小飛機使用之外，也供大航空公司的客機使用，碰撞發生後哈比機場的跑道封鎖數小時之久，給旅客造成相當大的不便，有許多班原定在此降落的飛機，被送到布希國際機場(George Bush Intercontinental Airport)去降落。

每當有空難或飛航意外發生時，全國運輸安全委員會NTSB(National Transportation Safety Board)必定派專家調查，這起意外的程度相當嚴重，該單位派了六人來調查，預期那位沒經許可自行起飛的機師會被嚴懲。因為空中交通越來越擁擠，近乎碰撞(near miss)的事件越來越多，聯邦飛航管理局FAA(Federal Aviation Administration)和NTSB今年稍早舉行過高峰會，希望想出辦法加強飛航安全。

碰撞事件發生後數小時，聯邦參議院 核准拜登 政府提名麥可惠特克(Michael Whitaker)擔任FAA局長的任命案，這個重要的職位已懸缺一段時間。雖然政府單位和碰撞飛機的東主都沒有說明情況，但CNN所播放的視頻中可以看到一架是機翼末端受損，另一架則是機尾受損。