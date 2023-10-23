休士頓安穩保險事務所 喬遷之喜

國會議員格林（AL GREEN）代表（左二）頒發賀狀。（記者封昌明／攝影）

休士頓 安穩保險 事務所( Allwin Insurance Agency)在負責人楊德清創業14年經營有成，10月21日在敦煌廣場的二樓舉行喬遷典禮，德州眾議員吳元之、斯坦福市議員譚秋晴、中國人活動中心執行長方一川、休士頓國際區區長李蔚華等政商雲集，共同為楊德清獻上祝福。

活動主持人由陸峻擔綱，政要們陸續發言祝賀，楊德清汽車，房屋，健康、出租房間，租屋者，商業，歐巴馬健保，老人健康，旅遊，人壽等等，追求的理念是待客戶如親人，視信譽如生命，以服務社區，全公司員工都為著客戶找到最優惠最全面的保險讓客戶們滿意。

楊德清並強調，在美國的社會，如果大家事業有成在條件許可的情況下，一定要回饋社會，當天到場約有190人，他們也包了幾家餐廳供應齋菜，歡迎大家留下用餐。

安穩保險提供客戶汽車，房屋，出租房，租房者，商業，奧巴馬健康，老人健康，旅遊，人壽等等保險，安穩保險(Allwin Insurance Agency) 都能幫您找到最適合您情況的保單。

更新保單、尋找全新的保單、尋求更低的保費 以及更換保險公司，最好在保險經紀人的幫助下完成。