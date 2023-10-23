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休士頓安穩保險事務所 喬遷之喜

記者封昌明／休士頓報導
國會議員格林（AL GREEN）代表（左二）頒發賀狀。（記者封昌明／攝影）
國會議員格林（AL GREEN）代表（左二）頒發賀狀。（記者封昌明／攝影）

休士頓安穩保險事務所( Allwin Insurance Agency)在負責人楊德清創業14年經營有成，10月21日在敦煌廣場的二樓舉行喬遷典禮，德州眾議員吳元之、斯坦福市議員譚秋晴、中國人活動中心執行長方一川、休士頓國際區區長李蔚華等政商雲集，共同為楊德清獻上祝福。

活動主持人由陸峻擔綱，政要們陸續發言祝賀，楊德清汽車，房屋，健康、出租房間，租屋者，商業，歐巴馬健保，老人健康，旅遊，人壽等等，追求的理念是待客戶如親人，視信譽如生命，以服務社區，全公司員工都為著客戶找到最優惠最全面的保險讓客戶們滿意。

楊德清並強調，在美國的社會，如果大家事業有成在條件許可的情況下，一定要回饋社會，當天到場約有190人，他們也包了幾家餐廳供應齋菜，歡迎大家留下用餐。

安穩保險提供客戶汽車，房屋，出租房，租房者，商業，奧巴馬健康，老人健康，旅遊，人壽等等保險，安穩保險(Allwin Insurance Agency) 都能幫您找到最適合您情況的保單。

更新保單、尋找全新的保單、尋求更低的保費以及更換保險公司，最好在保險經紀人的幫助下完成。

在安穩保險，所有保險經紀人可以協助受保人與保險公司聯絡理賠。 當客戶需要新的保險時，該公司在州休士頓經驗豐富的團隊可以為您提供最實惠的保費來滿足所需的保險。聯絡電話: 713-952-5031，微信號碼: Allwin7476，郵箱[email protected]，地址：休士頓安穩保險事務所，Allwin Insurance Agency，9889 Bellaire Blvd. 124, Houston, TX 77036，敦煌廣場西側第一棟二樓南面。

楊德清（右二）獲頒清華大學全球傑出校友獎。（記者封昌明／攝影）
楊德清（右二）獲頒清華大學全球傑出校友獎。（記者封昌明／攝影）
國會議員希拉李（SHEILA JACKSON LEE）社區代表羅林（左二）頒發賀...
國會議員希拉李（SHEILA JACKSON LEE）社區代表羅林（左二）頒發賀狀。（記者封昌明／攝影）
祝賀安穩保險喬遷之喜，響炮拉出萬紫千紅熱鬧非凡。 （記者封昌明／攝影）
祝賀安穩保險喬遷之喜，響炮拉出萬紫千紅熱鬧非凡。 （記者封昌明／攝影）
安穩保險喬遷新居，民眾爭相餵食瑞獅。 （記者封昌明／攝影）
安穩保險喬遷新居，民眾爭相餵食瑞獅。 （記者封昌明／攝影）
德州眾議員吳元之（左二）頒發賀狀。（記者封昌明／攝影）
德州眾議員吳元之（左二）頒發賀狀。（記者封昌明／攝影）

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