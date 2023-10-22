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60歲退休數學老師 引領抗爭

編譯林思牧／綜合報導
Ruth Kravetz（舉白底海報者）成為反對派的主要領導者。（取自Ruth Kravetz IG）
Ruth Kravetz（舉白底海報者）成為反對派的主要領導者。（取自Ruth Kravetz IG）

州政府接管休士頓學區(Houston ISD)四個月，反對新總監邁爾斯(Mike Miles)的主力領導人浮現，她是從休士頓學區退休的數學女老師，正如今日全球的政治大勢，兩派之間有嚴重的分歧，採取中庸哲學的家長對兩人都不敢苟同。

休士頓學區跟全國各大城市的公立學校系統大致類似，並不算特別差，以三年級的閱讀評鑑分數來看，44%的學生閱讀能力及格，比德州整體的50%稍差。從過去學生的學業成就來看，休士頓學區平均每五名學生中只有一人完成二年制學院的副學士(Associate)或四年制大學的學士(Bachelor)學位。

德州州法規定，如果某個學區連續五年都不達到設定的標準，州政府有權接管，德州過去有七個學區曾被州政府強制接管，包括艾爾帕索學區(El Paso ISD)和包芒學區(Beaumont ISD)，多則接管到六年之久，少則短至兩年。

休士頓學區一共有274所學校，學生人數將近20萬人，整體的學校評等是B，但只因惠特利高中(Wheatley High School)學生成績太差，讓艾伯特州長有接管休士頓學區的理由。休士頓學區是德州第一大學區，在全國則是規模第八大。

今年6月，由艾伯特指派的德州教育廳長(Texas Education Agency commissioner)麥克莫拉斯(Mike Morath)把民選教委組成的理事會解散，委任邁爾斯擔當振衰起敝的重任，務必讓學生的成績改善，惠特利高中的學習成果尤其重要。

邁爾斯曾是達拉斯獨立學區的總監，後來他創立了第三未來特許學校網路(Third Future charter school network)，這個系統的學生成績比公立學校的優越得多，因此州長希望邁爾斯用該系統的模式來改善休士頓學區的教學。

邁爾斯上任後頒布了許多改革措施，給老師增加了許多要求，譬如老師必須重新申請工作，雖然絕大多數老師後來發現新的年薪比原來高了許多，但這個過程給很多人帶來憂慮，因此本地兩個教師公會都反對邁爾斯，休士頓市長透納(Sylvester Turner)稱邁爾斯的改革「有瑕疵、反民主」(flawed and anti-democratic)。

但過去四個月浮現的反對派領導人卻有點讓人意外，現年60歲的魯斯克拉茨(Ruth Kravetz)過去是數學老師，她已在2020年退休，照理說她可以安心享受退休的清靜生活，但她卻決定要極力把邁爾斯除掉。她創立「公共教育的社區心聲」組織(Community Voices for Public Education)，拉進數目極多的老師和家長，她把邁爾斯稱為法西斯黨(Fascist)和獨裁者(totalitarian)。

她每天四處奔走，幾個月來被媒體採訪了數百次，並經常拉著一群人到學區會議上喧囂抗爭，讓會議無法順利進行。她這種找麻煩(disruptive)的方式令部分老師和家長對她不敢領教，但她已經成功地阻止了邁爾斯的一些改革措施(reforms)。許多家長認為，如今學區總監跟克拉茨之間鬥爭甚烈，家長並沒有太大的能力去做任何改變，但如果孩子的成績能因而有進步，對家庭、對孩子都會有益處。

休士頓學區家長和學生反對新任學區監。(取自Community Voices fo...
休士頓學區家長和學生反對新任學區監。(取自Community Voices for Public Education臉書)

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