防無證客進入 州界竟設刺網

德州在與新墨西哥州界上新設蛇腹形鐵絲網。圖為先前在美墨邊界設置的情形。（美聯社）

德州 州長艾伯特先前表示，就算德州在自家國境線上攔下無證移民，他們還是會經由民主黨 執政的新墨西哥州 進入美國，然後再進入德州，因此德州將在與新墨西哥州交界處新設界欄。10月19日的最新消息是，德州國民兵已經在州界上架設完成18哩長的蛇腹形鐵絲網，位置在新墨西哥州Sunland Park與德州艾爾帕索（El Paso）之間。

KVIA電視台拍攝到的畫面顯示，部分鐵絲網係沿著格蘭德河設置；ABC News詢問德州官員，但官方尚未給出確實長度，也未說明是否還有後續計畫。不過艾伯特則是在X平台上表示，用意就在阻止移民從墨西哥進到新墨西哥，再轉往德州艾爾帕索。德州軍事廳（Texas Military Department）的回應則稱，國民兵是在州界上強化工事，包括18哩長的蛇腹形鐵絲網（concertina wire）。

新墨西哥州州長葛里申（Michelle Lujan Grisham）方面則是回應，新墨西哥州準備好配合聯邦與鄰州的行動，以確保每一個人都能得到合情合理的對待，但也不至廢弛公共安全，「希望艾伯特州長把注意力從無止盡的政治把戲上移開，認真處理德州選民所託負之要務」。德州與新墨西哥州的民主黨團則要求移除州界鐵絲網，因為已然妨礙美國公民的行動自由。