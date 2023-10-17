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拜登宣布投資70億 全國設7氫能中心 休士頓列入

編譯陳盈霖／綜合外電報導
拜登總統宣布休士頓將成為全國七個氫能中心之一。（ABC 13）
拜登總統宣布休士頓將成為全國七個氫能中心之一。（ABC 13）

ABC 13電視台報導，登月50週年後，總統拜登（Biden）日前在費城宣布投資70億元於新的氫能設施（hydrogen hub），這筆經費將分配至全國七個氫能中心，包括休士頓，他希望這項投資能帶來下一個重大創新。

德州大學能源研究所所長科格爾（Brian Korgel）說，無論是民主黨或共和黨人，這項計畫都令人興奮。他是休士頓氫能中心領導團隊成員之一，休士頓也將獲得最多經費12億元。

科格爾說，「若我們能生產足夠的氫氣，排放量低且具成本效益，氫氣將有更多用途。」氫氣是種清潔能源，燃燒時不會排放二氧化碳，但目前的問題是製作成本太高。專家稱，拜登這項投資，將創新技術降低成本。

美國能源部負責基礎設施的副部長克蘭（David Crane）表示，使用氫氣取代傳統石化燃料，對環境將產生重大影響。他說，「它有助於在2050年實現拜登政府零碳經濟目標，而不影響我們的生活方式。」

休士頓對能源並不陌生。石油和天然氣是該地區主要產業之一。克蘭稱「休士頓一直世界能源之都，隨著這一消息出台，我相信休士頓將坐穩21世紀世界能源之都稱號。」

德州州長艾伯特（Greg Abbott）給ABC 13的聲明中表示，這項歷史性投資，將進一步鞏固德州作為全國能源和氫氣生產領導地位。

根據近期德州就業報告，近7萬人在當地從事伐木和採礦業，包括石油和天然氣，這是過去一年墨西哥灣沿岸成長第二快的產業。然整體來說，德州尚未完全從疫情中恢復，仍短缺8500個工作機會。氫能中心將替該地區增加1萬個永久職位，創造3萬5000個建築工作。專家表示，石油和天然氣產業的工作機會應不會被剝奪。

休士頓 德州 投資

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