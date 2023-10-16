休士頓Quail Valley羅賓遜路 萬聖節裝飾最具特色

羅賓遜路上的萬聖節裝飾，自2019年起逐漸成為大休士頓地區知名萬聖節佈置街道。(Fox電視台畫面）

休士頓 紀事報報導，每年萬聖節 ，位於Quail Valley的羅賓遜路（Robinson Road）總吸引眾多民眾目光，那條街是大休士頓地區萬聖節裝飾最精美、最具特色的街道。

這條街道過去因聖誕假期定期舉辦拐杖糖巷（Candy Can Lane）活動而聞名，每年12月，那條街家家戶戶均精心布置聖誕裝飾，遊客可將車停在當地鄉村俱樂部，乘坐馬車穿過附近。

羅賓遜路畫風一轉，從聖誕老公公變成骷髏要追溯至2019年，當時克羅徹夫妻（Chris and Mia Crochet）搬到這條街上，希望替這條充滿節日氛圍的社區增添更多「陰森」氣息，於是開始了如今所謂「拐杖糖巷的惡夢」（Nightmare on Candy Cane Lane）。

「當我們搬到這裡時，這條街沒有替萬聖節做任何事，我們開始布置萬聖節裝飾，規模愈來愈大」米亞（Mia）說。就像許多羅賓遜路居民一樣，克羅徹夫婦需租倉庫置放他們萬聖節裝飾。克里斯（Chris）說他每年購買約200個塑膠骨頭，米亞有著室內設計背景，得以很好的安排各項裝飾。

布置這一切，不完全是樂趣，整個裝置需定期移動，以便他們可以修剪草坪。他們住家有一整間房屋，專門用於替遊客儲存糖果。居民估計2022年有超過3000人在羅賓遜路上玩著「不給糖就搗蛋」（trick-or-treated）活動。他們還需顧及惡劣天氣，因這對電子動畫設備會有很大影響。「很多東西廠商不會替換零件，所以我要學習如何使用電子系統」克里斯說。

「大多數人從9月就開始裝飾住家」住在羅賓遜路上的格根（Fred Gegen）說。他在10月第一個周日起便站在梯子上裝飾他的「骷顱大軍」。他說，這對孩子們來說是很棒體驗，特別是他喜歡看見駕駛開車經過，看見他們萬聖節布置的反應。

這條街另一戶懷特（Whites）家族，近期也投入萬聖節布置工作。主人懷特（Bill White）用鄰居最喜歡的裝飾技巧，懸掛砍下的頭顱，他們家還擁有那條街上最具吸引力的布置：一個超過20呎高的電子動畫幽靈。

然而，要短時間在這一條街上容納3000人的客流量並不容易。克羅徹曾和懷特向當地政府尋求後勤支援，但由於繁文縟節不得不放棄，最後透過整條街募集資金，聘請警務人員和清潔工作人員。

裝飾街道並不是容易的事，奧馬利（John O'Malley）和其他人，經常每個周末在院子裡埋頭苦幹，鄰居們也互相幫助，大家都希望能在萬聖之夜，看見孩子們開心的心笑容。