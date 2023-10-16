國泰銀行陽光中心講座 教長輩防詐騙
國泰銀行休士頓分行為提醒長輩勿被居心不良分子詐騙，10月14日在該行經理Jie Yi Lin率領下和行員Jenny Wu、Elise Chang等前往陽光活動中心為長輩講述如何預防詐騙。
行員Jenny表示，陽光活動中心的長輩真幸福，每天都專人照顧還有司機接送，長輩每天都開開心心地來中心活動，但最重要的是長輩們之間的交流，除了聊聊兒女之外，也可以談談若遇詐騙時的經驗。
Jenny說，她觀察到，很多活動中心的老人都是獨居，這非常容易成為歹徒覬覦的目標，長輩在無人商量的情況下，歹徒很容易就得手，尤其要注意身邊親近的人，包括看護工及經常來家裡串門子的人，他們往往利用接觸的機會詐取老人的提款卡密碼、財務帳單等，但他們相信大部分的人都是良善的，有壞心眼的人都是少數。
由於現在AI科技進步歹徒利用AI的技術合成家人的照片、聲音等，老人們在心軟之下，往往在不察的情況下誤入圈套，乖乖的金錢給了歹徒，待發現時已經後悔莫及。
Jie Yi Lin則提醒老人授權書（POA）也不要隨意簽給別人，特別是很多老人的英文程度不太好，很容易就上當，而且授權書的使用範圍極廣，從房地產、銀行到遺囑等都可能是歹徒的目標。長輩如遇這類問題應儘速向警察局報案，或請教銀行專員。
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