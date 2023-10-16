我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

國泰銀行陽光中心講座 教長輩防詐騙

記者封昌明／休士頓報導
參與講座的長輩們合影。（記者封昌明／攝影）
參與講座的長輩們合影。（記者封昌明／攝影）

國泰銀行休士頓分行為提醒長輩勿被居心不良分子詐騙，10月14日在該行經理Jie Yi Lin率領下和行員Jenny Wu、Elise Chang等前往陽光活動中心為長輩講述如何預防詐騙。

陽光活動中心的長輩仔細聆聽國泰銀行專員講解的防詐騙方法。 （記者封昌明／攝影）
陽光活動中心的長輩仔細聆聽國泰銀行專員講解的防詐騙方法。 （記者封昌明／攝影）

行員Jenny表示，陽光活動中心的長輩真幸福，每天都專人照顧還有司機接送，長輩每天都開開心心地來中心活動，但最重要的是長輩們之間的交流，除了聊聊兒女之外，也可以談談若遇詐騙時的經驗。

該行經理Jie Yi Lin（中）率領下和行員Jenny Wu、Elise Ch...
該行經理Jie Yi Lin（中）率領下和行員Jenny Wu、Elise Chang看到陽光活動的員工正帶領長輩運動。（記者封昌明／攝影）

Jenny說，她觀察到，很多活動中心的老人都是獨居，這非常容易成為歹徒覬覦的目標，長輩在無人商量的情況下，歹徒很容易就得手，尤其要注意身邊親近的人，包括看護工及經常來家裡串門子的人，他們往往利用接觸的機會詐取老人的提款卡密碼、財務帳單等，但他們相信大部分的人都是良善的，有壞心眼的人都是少數。

由於現在AI科技進步歹徒利用AI的技術合成家人的照片、聲音等，老人們在心軟之下，往往在不察的情況下誤入圈套，乖乖的金錢給了歹徒，待發現時已經後悔莫及。

Jie Yi Lin則提醒老人授權書（POA）也不要隨意簽給別人，特別是很多老人的英文程度不太好，很容易就上當，而且授權書的使用範圍極廣，從房地產、銀行到遺囑等都可能是歹徒的目標。長輩如遇這類問題應儘速向警察局報案，或請教銀行專員。

詐騙 AI 房地產

上一則

慈素蔬食館 隆重新張 推出各種淨素素食吃素對您的生命帶來巨大利益

延伸閱讀

星座／10月15日至10月21日 金牛座愛情迎春 雙子座充滿陽光

星座／10月15日至10月21日 金牛座愛情迎春 雙子座充滿陽光
美福長者中心開幕義診 200人參加

美福長者中心開幕義診 200人參加
國泰銀行布雷亞市Brea分行開幕 促進當地金融繁榮

國泰銀行布雷亞市Brea分行開幕 促進當地金融繁榮
美福陽光長者活動中心10月8日開業義診

美福陽光長者活動中心10月8日開業義診

熱門新聞

Buc-ee's是美國知名連鎖便利店和加油站。（Buc-ee's 臉書）

受邀Home趴被看光 13人遭美國知名連鎖便利店少東偷拍

2023-10-08 17:47
伊利諾州一名71歲男性房東祖巴（左圖）狠捅巴勒斯坦裔母子房客，6歲男童法尤姆（右圖）身中26刀送醫不治。（路透、取材自X）

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

2023-10-15 22:08
自家車道不能擋道，也不能阻止他人街邊停車。(Dillon Kydd/Unsplash)

自家房屋前停車 這些事不可不知

2023-10-15 02:12
59歲的朱迪斯(左)與18歲女兒(右)在以色列失去音信，家人擔心她們已經被哈瑪斯綁架。(艾文斯頓Chabad臉書)

芝城母女訪以色列失蹤 家人憂已遭哈瑪斯綁架

2023-10-10 12:02
竊賊偷走整個貨櫃集裝箱後，還在現場車架的檔泥板上留言。(卡車業者提供)

一夜損失20萬 竊賊直接拖走集裝箱 芝華人卡車業陷困境

2023-10-13 11:05
芝加哥的104歲人瑞霍夫納10月1日高空跳傘成功，創下世界最高齡的跳傘新紀錄。上為協助霍夫納的跳傘專家貝斯特。(美聯社)

剛創下最高齡跳傘紀錄 芝104歲人瑞過世

2023-10-10 14:02

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了

境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了