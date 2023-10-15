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機率十萬分之一…牧師捐腎教友孫女成功

編譯林思牧／綜合報導
韋布牧師(Pastor Shane Webb)捐腎臟給教友的孫女，竟完全吻合，而且移植手術相當順利。（取自Woodhaven Presbyterian Church官網）
韋布牧師(Pastor Shane Webb)捐腎臟給教友的孫女，竟完全吻合，而且移植手術相當順利。（取自Woodhaven Presbyterian Church官網）

德州歐文市(Irving)的一位中年牧師，兩年前得悉一位年長教友的孫女因為腎衰竭需要洗腎，他馬上表示願意捐一個腎臟給她，經過漫長的檢驗後兩人竟然是完美的配合，移植手術後五個月，那位接受腎臟的年輕女子現在過著相當正常的日子，這位牧師真的活出了基督的奉獻精神。

韋布牧師(Pastor Shane Webb)指出，六年前他在德州東北部偏鄉快樂岡(Mount Pleasant)主持那裡的一個教堂時，看到一個呼籲大眾捐贈腎臟的節目，心裡開始有捐腎的意念。後來他被派到達福都會區歐文市的伍德黑文長老教會(Woodhaven Presbyterian Church)擔任牧師，心裡還是存著這個善念。

2021年教會裡一位年長的女教友告訴他，她25歲的孫女海格曼(Claudia Hagman)在2013年確診患有嚴重的腎臟病，2021年已經到了腎衰竭(kidney failure)的地步，必須靠洗腎(kidney dialysis)來續命。韋布牧師馬上告訴她：妳的孫女可以得到我的一顆腎臟。

近親之間要能吻合都不容易，沒有血緣關係的人要吻合，大約是十萬分之一的機會。在美國捐贈器官管理得相當嚴格，經過一系列的檢驗，韋布牧師和海格曼竟然完全吻合，而且韋布牧師的健康狀況很好，因此被准許捐一顆腎臟給海格曼，移植手術在今年5月進行，接著海格曼逐漸恢復健康。

現年27歲的海格曼對韋布牧師自然是感謝萬分，她表示現在可以跟朋友一起去登山健行，過著一個正常年輕人的生活。韋布牧師則表示，每次他讀到聖經裡耶穌所說的：如果你有兩件大衣，把其中的一件送給飢寒受凍的人，他只是遵循耶穌的教導，把兩件大衣中的一件捐出來。

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