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哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

自家房屋前停車 這些事不可不知

編譯林思牧／綜合報導
自家車道不能擋道，也不能阻止他人街邊停車。(Dillon Kydd/Unsplash)
自家車道不能擋道，也不能阻止他人街邊停車。(Dillon Kydd/Unsplash)

在美國購買了自有的房屋固然是一件令人欣喜的事，但有時也會出現一些頭疼的事，譬如有人在你房子前面的街邊停車，你是不是有權趕他？你把車停在自家前面的草地上，鄰居是否有權干涉？

有些沒公德的鄰居，把自己很少用的破車停在你家前面的街邊，影響了你窗外的景觀，引擎漏出來的機油或液體把街邊地面搞得很髒，你是不是可以制止他停車呢？答案是「不能」。如果你家前面的馬路是公共道路，那不是你所擁有的，你不能設個牌子說「No Parking」。

但如果那輛車停了好幾天甚至好幾個星期都沒動過，你可以打電話給警察局，讓他們前來確認是不是已被拋棄的廢車，如果確實是垃圾，市政府會派拖車把廢車移走。如果你不願意別人停到你家前面，可行的是停一輛自己的車佔住位子。

另一個問題可能會讓許多屋主感到驚訝：你可以不可以把車擋在你自家車道前或車道上(blocking your own driveway)？答案是「不可以」。根據德州運輸法規545.302條的規定，車輛不可以阻擋公共或私人的車道(public or private driveway)、人行道(sidewalk)、交會口(intersection)或行人穿越道(crosswalk)，也不可停在消防栓(fire hydrant)旁邊15呎之內的地方。

不准擋自家車道主要是為了讓緊急應變人員(first responders)可以使用你家的車道，因此車道雖然是你私人產業的一部分，但你自己也不可以把車道完全擋住。另外，你的車只能停在房子前面有鋪設水泥或石子的地面上，把車停在草地上屬違規。另外，把車停在側院(side yard)或後院(back yard)也違規。

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