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長榮航空結盟火箭隊 合作三年

休士頓訊
美國職業籃球聯賽(NBA)休士頓火箭隊商業運營總裁Gretchen Sheirr (右)致贈長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁(左)長榮航空專屬23號球衣，代表雙方於2023年展開合作。(長榮航空提供)
美國職業籃球聯賽(NBA)休士頓火箭隊商業運營總裁Gretchen Sheirr (右)致贈長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁(左)長榮航空專屬23號球衣，代表雙方於2023年展開合作。(長榮航空提供)

長榮航空宣布與美國職業籃球聯賽(NBA)休士頓火箭隊成為官方合作夥伴，也是該球隊唯一的航空公司贊助商，此為長榮航空首度與NBA球隊正式合作，自2023年下半年開始至2026年。

該公司表示，將連續三年攜手火箭隊迎接每一場賽事，長榮航空企業識別看板在全新賽季正式開打後，將於休士頓火箭隊主場Toyota Center正式亮相。

長榮航空正式宣布自2023年下半年開始到2026年，連續三年與休士頓火箭隊成為官...
長榮航空正式宣布自2023年下半年開始到2026年，連續三年與休士頓火箭隊成為官方合作夥伴，為長榮航空首度與NBA球隊正式合作。(長榮航空提供)

長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁說：「休士頓火箭隊作為NBA最具代表性的球隊之一，公司非常開心成為該隊官方合作夥伴。長榮航空自2015年開闢休士頓直飛台北航線，天天直飛休士頓，每週七班，為往返休士頓以及美國西南部的旅客提供服務。」

休士頓火箭隊商業運營總裁Gretchen Sheirr表示，長榮航空致力於提供旅客卓越的飛行體驗，與休士頓火箭隊始終將球迷擺在優先順位的初心不謀而合，非常期待此次合作，同時更希望世界各地的球迷，能透過長榮航空每日飛航休士頓的航班，親自前往球場為火箭隊加油。

長榮航空耕耘北美市場超過30年，深耕轉機旅客，成績大幅提升，其中以菲裔旅客成長快速，躍升為北美航線轉機旅客的第一名。長榮航空積極佈局全球航網，此次成為休士頓火箭隊官方合作夥伴，以旅遊結合運動行銷方式，開拓當地市場。

為慶祝雙方結盟，長榮航空將於10月25日全新賽季開打當晚，準備「航班限定驚喜好禮」，致贈搭乘BR51休士頓至台北的旅客，每人一件火箭隊與長榮航空聯名T-shirt，並在劃位櫃檯、貴賓室及登機門準備火箭隊吉祥物-「火箭熊」拍照看板，與旅客共同分享歡樂時刻，旅客只要拍照打卡還可獲得多項長榮航空Logo禮品。

此外，11月1日長榮航空也特別冠名贊助火箭隊年度活動「菲律賓之夜」(Filipino Heritage Night)，除了邀請當地企業用戶、旅遊同業參與，也希望吸引當地熱愛體育活動的民眾共襄盛舉，共同推廣健康的運動風氣。

長榮 休士頓 NBA

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