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連鎖便利店少東 偷拍13人被捕

編譯組／綜合報導
Buc-ee's是美國知名連鎖便利店和加油站。（Buc-ee's 臉書）
Buc-ee's是美國知名連鎖便利店和加油站。（Buc-ee's 臉書）

美國知名連鎖便利店Buc-ee's共同創辦人之子Mitchell Wasek日前在德州查維斯縣遭到逮捕，因為涉及28項偷拍案件。28歲的Mitchell Wasek最後以一案1萬元的金額，繳交28萬元保釋，且不得與被害人有任何接觸。

德州KXAN電視台報導，法庭卷證顯示，所有被害人都指證，事發時Mitchell Wasek在場，但沒有其他Wasek家族成員。KXAN電視台試圖與Mitchell Wasek、其父Donald E. Wasek與委任律師連絡，但都無法對話。一名家族成員在得知是KXAN來電後隨即掛斷電話。

案件的起源是，查維斯縣警局在2023年5月接到報案，指稱查維斯湖（Lake Travis）的一棟民宅發生偷拍事件。經查，該棟百萬房舍登記在Donald E. Wasek名下。

女性報案人指出，她與幾個朋友應邀到Mitchell Wasek住所作客，其中一名任職於國防部（DoD）負責網路安全的女性，在如廁時發現裡面有偷拍設備，最後這群人帶著偷拍機與記憶卡離開，並在其中發現多段她們與其他人在廁所、臥室被偷拍的影音檔。

逮捕令指出，受害人不知道廁所、臥室內有攝影裝置，也未同意拍攝，最後在報案人提交攝影機與記憶卡後，警方在裡面發現於13人的68段影片，包括如廁、洗澡、更衣或性愛。

而且地點還不只一處，包括奧斯汀市區的公寓、科羅拉多州的度假屋，這些都在Mitchell Wasek父母的名下。另外，Amazon的購物紀錄也顯示Mitchell Wasek確有購入隱藏式攝影機。

奧斯汀警局逮捕Mitchell Wasek之後所拍的大頭照。（取自KXAN網站）
奧斯汀警局逮捕Mitchell Wasek之後所拍的大頭照。（取自KXAN網站）

德州 國防部 科羅拉多州

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