休士頓審計長候選人 秀政見亮點

休士頓市主計長候選人Chris Hollins。（Hollins提供）

隨著休士頓 2023年11月7日選舉日的臨近，休士頓市市審計長 (City Controller) 候選人Chris Hollins說明他的競選綱領的亮點，以及為什麼他是市審計長這一職位最勝任的候選人。

以下是Chris Hollins競選政見的一些亮點：

1.建設更安全的休士頓

休士頓是一個具有潛力成為美國最安全的重點城市，但有太多人的生命受到暴力犯罪、自然災害和其他可預防原因的影響。因此，唯有保障市民安全，休斯頓才能蓬勃發展。並且透過採取全面的公共安全措施，我們才可以享受更健康、更長壽、更安全的生活。

•對抗暴力犯罪：暴力對休士頓社區造成的損失，務必做出回應。實施預防措施來解決犯罪和槍支暴力是首要任務。

•預防社區免受風雨侵襲：休士頓的繁榮取決於克服洪水和極端天氣的風險。安全、可靠的基礎設施投資 對於維持居民的經濟和日常生活至關重要。

•促進健康的社區：德州是全美醫療保健最差的州之一。與提供者合作並為休士頓人提供有用的資源，將帶來更健康的生活。

2.加速拓展您的業務，釋放休士頓的全部潛力

休士頓對商業開放，但要在未來幾年保持經濟成長，就需要解決方案，以滿足工人和雇主不斷變化的需求，透過明智的投資增加機會，並培養有抱負的企業家的雄心。

•刺激當地經濟：建立惠及所有人的經濟需要公平的勞動實踐、負責任的發展，並為當地企業、企業家和創意人員的蓬勃發展創造環境。

•利用我們的多樣性：休士頓是全美最多元化的城市。接受這種區別意味著確保我們的經濟和治理公平地反映我們社區的豐富性。

•優先考慮教育 ：休士頓可以透過增加教育投資以及與學校和當地組織建立新的策略夥伴關係，來顯著提高學生的成績並激發孩子們的潛力。

3.投資休士頓的未來

休士頓已經贏得了「世界能源之都」的地位，但我們不能用昨天的創新來鋪平我們的未來。我們必須繼續努力，使休士頓成為商業、旅遊和成長家庭的理想目的地。

•維持休士頓世界能源之都的地位：該地區的長期繁榮依賴休士頓維持在全球能源領域的主導地位，但創造未來的能源就業機會需要對新技術進行合理投資。

保護您的稅款 - 作為未來的休士頓市審計長／財務總監，Chris Hollins表示，他的職責包括透過嚴格的財務審計以保護公眾的稅款，並與政策制定者和城市部門合作開發創新理念和最佳實踐，以增強公共服務，同時確保財政可持續性。相信要在未來幾年保持經濟成長，就需要採取解決方案來滿足工人和雇主不斷變化的需求，透過策略性投資增加機會，並鼓勵有抱負的企業家。

擴大整個休士頓的機會潛力 - 未來幾年維持經濟成長需要解決方案，以滿足工人和雇主不斷變化的需求，透過策略投資增加機會，並鼓勵有抱負的企業家。作為城市管理者，Chris Hollins將致力於刺激當地經濟，利用我們的多樣性，並優先考慮教育。

投資休士頓的未來 - 作為市審計長，Chris Hollins的核心職責之一是優先考慮城市核心職能部門的營運改善和效率。此外，將努力讓休士頓保持世界能源之都的地位，同時也投資於未來的能源工作。

致力於透明度並消除浪費、欺詐和濫用 - 作為一名民選官員，Chris Hollins始終相信徹底透明的政策。將以清晰易懂的格式將市政府的財務資訊放到網路上，並確保我們在休士頓的投資達到預期目的。從第一天起，Chris Hollins的目標就是讓選民放心，稅金得到了適當的使用。

選舉日即將到來，Chris Hollins正努力透過他的平台和訊息傳達給休士頓盡可能多的人。坦白說，沒有大家的支持Chris Hollins無法做到這一點。期待下一個4年能為休士頓市民服務，一起努力創造更進步安康的未來。

2023年11月7日為選舉日，親自提前投票10月23日-11月3日上午7時至下午7時，選舉日11月7日上午7時到下午7時。