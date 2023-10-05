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1934年萬元美鈔 德州48萬元賣出

編譯胡立宗／綜合報導
1934年發行的1萬元紙鈔。（取自Heritage Auctions網站）
1934年發行的1萬元紙鈔。（取自Heritage Auctions網站）

鈔票的價值不是都看面額的嗎？可能不一定喔。1934年的1萬元鈔票最近在德州拍賣會上以48萬元成交，足足比面額高了48倍。此外，一枚1899年的20元硬幣，先前也在最近以46萬8000元賣出，增值幅度可遠超過通貨膨脹率。

總部設於達拉斯的Heritage Auctions9月19日在Long Beach Expo U.S. Coins Signature Auction上成交了一筆古董票券拍賣案，1934年由聯邦財政部正式發行的1萬元鈔票以48萬元成交。

財政部在19世紀與20世紀早期曾經發行過大額硬幣與大額紙鈔，包括前述的20元硬幣，以及500元、1000元、5000元、1萬元的紙鈔，不過後來因為流通率低，因此在1969年終止發行，現存的最大面額為100元紙鈔。

第三方認證機構Paper Money Guaranty（PMG）指出，這張正面為林肯總統任內財政部長Salmon P. Chase、背面為大寫的「美利堅合眾國壹萬元」的票券，可能是現存350張裡保存狀況最好的，因此它的拍賣價格也僅低於1934年面額10萬元金元券（gold certificate）。

1899年的20元硬幣。（取自Heritage Auctions網站）
1899年的20元硬幣。（取自Heritage Auctions網站）

財政部 拍賣 德州

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