1934年萬元美鈔 德州48萬元賣出

1934年發行的1萬元紙鈔。（取自Heritage Auctions網站）

鈔票的價值不是都看面額的嗎？可能不一定喔。1934年的1萬元鈔票最近在德州 的拍賣 會上以48萬元成交，足足比面額高了48倍。此外，一枚1899年的20元硬幣，先前也在最近以46萬8000元賣出，增值幅度可遠超過通貨膨脹率。

總部設於達拉斯的Heritage Auctions9月19日在Long Beach Expo U.S. Coins Signature Auction上成交了一筆古董票券拍賣案，1934年由聯邦財政部 正式發行的1萬元鈔票以48萬元成交。

財政部在19世紀與20世紀早期曾經發行過大額硬幣與大額紙鈔，包括前述的20元硬幣，以及500元、1000元、5000元、1萬元的紙鈔，不過後來因為流通率低，因此在1969年終止發行，現存的最大面額為100元紙鈔。