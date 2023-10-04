德州限制社媒刪文 臉書、YouTube指違憲 最高院將裁決

美國最高法院將對德州限制社群媒體內容刪除的法律作出裁決。（美國最高法院官網）

德州 紀事報報導，美國最高法院（U.S. Supreme Court）日前表示，將深入探討網路言論自由未來，對德州與佛州 通過限制社群媒體 公司刪除某些政治貼文或帳號的法律作出裁決。據悉，法官面臨不少來自民主黨立法者巨大壓力，要求他們解決這些法案可能面臨的潛在衝突。

包括臉書（Facebook）和谷歌（Google）旗下的YouTube等科技團體，要求法院阻止德州和佛州於2021年通過，規範公司內容審核政策相關法律。這些公司指出，該法剝奪私人公司選擇在其平台發布內容的權利是違憲的，與第一修正案（First Amendment）相衝突。

法院對這些法律的審查，將是迄今為止對矽谷（Silicon Valley）這些公司非法審查保守觀點的指控中，最引人矚目的案件。2021年1月6日美國國會山莊遭襲擊後，臉書、推特（Twitter）等公司暫停前總統川普（Donald Trump）的帳號。

隨著美國愈來愈仰賴透過社群媒體閱讀和討論政治相關議題，法官的裁決可能對民主和選舉未來產生重大影響，許多州議會也試圖制定管理社交媒體訊息的法律。

由於國會在這些議題上仍陷入僵局，各州在管理數位隱私、人工智慧和社群媒體方面正發揮更大作用。大多數民主黨人認為，這些公司在根除網路仇恨言論和其他有害內容上做得不夠，他們在加州和紐約州通過法律，強制提高公司決策的透明度。

拜登政府敦促最高法院審理社群媒體案，阻止德州和佛州法律生效。聯邦總律師普雷洛加爾（Elizabeth B. Prelogar）告訴法官，即使收集到的內容幾乎完全由用戶提供，篩選和策畫用戶看到內容的行為，本身就具有表達力。

「尤其是因為平台唯一產品是展示表達性內容，政府要求它們展示不同的內容，如通過包含他們希望排除的內容，或用不同方式組織內容，顯然意味著第一修正案。」

第一修正案主要是保護言論不受政府侵犯。法院也認為，包括報紙和廣播公司在內的私人公司，有權控制其發布和傳播的言論。

德州這項由共和黨籍州長艾伯特（Greg Abbott）簽署的法案，允許德州居民和檢察長，在認為被大型社群媒體平台受到不公平禁止或審查的情況下，對這些公司提起告訴。佛州類似法案，將懲罰社群媒體公司封鎖政客貼文行為。去年秋天，最高法院以五比四投票結果，在訴訟繼續的情況下阻止德州該法生效。