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男子銀行領現金 被尾隨搶劫

編譯陳盈霖／綜合報導
休士頓西南部今年7月發生一起在銀行被跟蹤的搶劫事件。（休士頓市警局）
休士頓西南部今年7月發生一起在銀行被跟蹤的搶劫事件。（休士頓市警局）

KHOU 11電視台報導，今年7月，一名男子在休士頓西南部被搶劫。根據休士頓市警局（HPD）搶劫部門發布最新搶劫監控錄像，該起事件發生於7月3日下午5時左右，地點位於聖雄甘地（Mahatma Gandhi）區的Harwin。

根據監控錄像顯示，受害者在停車場時，一名男子從後面跑到他身邊，抓住受害者身上的包包。掙扎中，男子將受害者推倒在地，之後拿著紙袋跑向一輛四門銀色凱迪拉克（Cadillac），車子隨後疾駛而去。

受害者告訴警方，他剛從西南高速公路（Southwest Freeway）附近希爾羅克福（Hillcroft）的大通銀行（Chase Bank）提取現金，很可能在當時便被嫌犯跟蹤。

根據休士頓市警局，搶案發生後，一名婦女在東高速公路（East Freeway）一個加油站便利商店使用受害者信用卡，被監控攝影機拍到。警方稱，該女子開著一輛灰色Infiniti SUV離開商店。

警方呼籲知道該案相關訊息者聯繫休士頓滅罪熱線，可匿名撥打713-222-TIPS，或上www.crime-stoppers.org，也可下載滅罪熱線app。提供導致逮捕或指控重大訊息者，可得到最高5000元現金。

休士頓 信用卡 加油站

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