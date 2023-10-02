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17歲持槍者 遭警追捕擊斃

編譯陳盈霖／綜合外電報導
休士頓市警局警員29日開槍擊斃一名17歲持槍者，據悉該名男子拿槍指著警員，遭警方擊斃。（ABC 13）
休士頓市警局警員29日開槍擊斃一名17歲持槍者，據悉該名男子拿槍指著警員，遭警方擊斃。（ABC 13）

ABC 13電視台報導，一名休士頓市警局（HPD）警員9月29日開槍擊斃一名17歲武裝男子。據稱男子在追捕過程中，用步槍指著該警員。

這起事件發生於29日晚間9時左右。休士頓市警局局長費納（Tory Finner）表示， 由於一則發布於社交媒體上的貼文，促使警方於當晚7時左右，前往位於班尼頓街（Bennington Steet）6700 號街區，僅臨Trinity/Houston Gardens地區的Homestead Road上一處公寓大樓。

根據休士頓市警局，當警方趕到時，他們碰到一群攜帶武器的男性，之後他們逃跑。一名警務人員稱，其中一名男子持有突擊步槍，將槍頭指向他，他隨後向男子開數槍，男子送醫後不治。據悉這名男子年紀約17歲至18歲間，法醫正核實其身分。

費納表示，現場共拾獲五支槍，包括突擊步槍，警方並帶走七、八名男子進行調查。他說，「我們知道這棟公寓大樓有很多問題。這不意味著這裡的人不好，我們需共同努力，看我們能做什麼幫助他們。」

參與槍擊事件的警務人員是一名在休士頓市警局工作六年的資深警官，被分到東北分局打擊犯罪組。根據政策，他將被安排行政休假，多部門將聯合調查該起事件。

休士頓 槍擊

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