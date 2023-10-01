學貸恢復還款 小心詐騙找上門

學貸恢復還款，詐騙集團伺機而動。（取自FOX電視台畫面）

聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）統計，因為電話詐騙 造成的財損在2022年達到2100萬元。但是這可能還不是高峰，因為學生貸款 在2023年10月將要恢復還款，假借學貸 紓困而行的詐騙行為預料將會大增。

因此專家提醒，不管是「協助」還款的電話、簡訊或電子郵件，在點進連結、填寫個人資料前，最好先跟這家金融機構確認，他們是否真的有提供還款協助，以免吃虧上當。如果已經不小心洩漏了個資，儘快向貿易委員會與當地警方報案。

奧斯汀德州大學的畢業生Kelsey Leffingwell受訪時說，她收到的一封電郵就說：「如果您點進下面的連結，我們將提供您5000元的學貸款補助，您要做的就是填完表格……」，而她說這已經不是第一次有人宣稱要幫她還5000元了。碰到學貸恢復繳款，所有畢業生都開始接到大量的可疑電話、簡訊或電郵。

Kelsey Leffingwell無奈地說，繳付學貸當然開心不起來，但幸好她已經找到工作，能夠按期繳款。Transaction Network Services的副總經理Jim Tyrell說，現在就跟要開學前一樣，畢業生都有接不完的可疑電話與簡訊，每周已知的至少10萬通自動撥號系統的電話（robocall），黑數可能數十倍於此，要警方抓到所有人？不太可能，學生只好自己當心。