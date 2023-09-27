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全美最貴 華府托兒費年逾2.4萬 比公立大學學費還貴

德州人不愛給小費 但比加州多

編譯陳盈霖／綜合外電報導
德州人是全美不愛給小費的人之一，但仍比加州好。（Getty）
德州人是全美不愛給小費的人之一，但仍比加州好。（Getty）

休士頓紀事報報導，餐廳管理軟體公司Toast, Inc.本月稍早針對全美餐飲和酒吧業務狀況進行分析，發現與全國各地商業顧客相比，德州人是全美最不喜歡給小費的族群之一，但仍比加州好。該報告並利用Toast平台上精選餐廳群體的銷售數據，得出「美國人喜歡啤酒」、「德州人喜歡龍舌蘭酒」等令人大開眼界的結論。根據統計，德州比其他州多喝了119%的龍舌蘭酒。

根據Toast的分析數據，德州餐廳在平均給小費的百分比方面排名全美第42，德州人似乎認為，除非是全套坐下用餐的服務，否則不用給小費。

2023年第二財季，德州人在全方位服務餐廳（FSRs）小費平均為餐費的19.2%，遠高於Toast報告全國小費平均18.9%。然而德州快餐店（QSRs）消費者在2023年第二財季，給出的小費平均為16.4%，使該州整體小費平均，降為餐費的18.8%。

然而，此分析結果，仍顯示德州人「比加州人慷慨」。根據Toast分析，加州在給小費方面排名最末，名列第50，所有餐廳帳單的平均小費為餐費的17.4%，包括全方位與快餐店。這一數字比倒數第二的華盛頓州低0.6%，華盛頓為18%。此一分析引出了一些問題：金州發生什麼事？

無論如何，德州人至少可高枕無憂，因為與他們在西岸的「宿敵」加州相比，他們相對來說仍是慷慨的，此外值得注意的是，如果此排名進一步下降，「可將其歸咎於那些成群結隊搬到德州的加州人。」

德州 加州 華盛頓州

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