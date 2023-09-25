足球賽三分球飛出場 經過車輛上乘客單手接到

一顆得到三分的足球，飛出場外被一台行經車輛的乘客正好接住。(KWTX電視台）

韋科市(Waco)上周末的一場高中美式足球 賽中，比賽本身並不吸引人，但是當其中一隊踢三分球時，場外駛過的一輛車上展現一個百年難見的奇景，乘客座位上的男子伸出右手單手把球接住。

在美國的美式足球行事曆上，每周五晚上是高中的球賽，每周六是大學的球賽，每星期日則是職業的球賽。9月15日晚間，韋科市的活橡經典學校(Live Oak Classical School)與戈登高中(Gordon High School)對決，這是比較小型的美式足球賽，每隊只有六人上場。

當活橡隊的踢球員把球踢出後，球飛越兩支直杆(uprights)之間得到三分，接著球越過球場的鐵絲網圍籬，往球場外的馬路上飛去，這時有一輛白色的休旅車經過，坐在右前座上的那位男乘客把手伸出車窗，乾淨俐落的把球穩穩接住，球場上爆出一陣響亮的歡呼。

那輛車慢慢停到路邊，接住球的男子走回來把球還給裁判，好奇的觀眾擠過來打探那人的來歷。根據KWTS電視台的報導，原來這位名叫甘迺迪爾文(Kennedy Irwin)的男子，在美式足球上是受過完整訓練，他幾個月前才從位於韋科市的貝勒大學(Baylor University)畢業，他是貝勒美式足球校隊的一員。

那天爾文從他暫住的民宿(Airbnb)出來，車上五人要去吃晚餐，剛好經過球場外而且車窗是開著的，像這樣的巧遇實在可遇而不可求。那場高中球賽最後比數是58-8，戈登高中獲勝。

另外，職棒大聯盟的正規球季(regular season)快結束了，到22日中午為止，休士頓太空人 隊仍在美國聯盟西區組居於榜首，但同一組的德州 遊騎兵隊(Texas Rangers)和西雅圖水手隊(Seattle Mariners)緊緊的咬住太空人的尾巴，令那些太空人的死忠球迷寢食難安，最後九場球如果稍有失誤，就可能前功盡棄，進不了季後賽。