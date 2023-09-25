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美南銀行董事長李承穗宴請楊安澤 鼓勵民眾投票

記者封昌明／休士頓報導
美南銀行董事長李承穗（前排左一）邀請多位支持者在鳳城餐廳宴請楊安澤（前排左三）。 （記者封昌明／攝影）
美南銀行董事長李承穗（前排左一）邀請多位支持者在鳳城餐廳宴請楊安澤（前排左三）。 （記者封昌明／攝影）

美南銀行董事長李承穗 9月23日在鳳城餐廳宴請前民主黨總統初選參選人楊安澤(Andrew Yang)，並邀請美福集團負責人喻斌、美中友好協會會長李娟、Wintech Medipro公司CEO張園立、杏林物理治療診所負責人林琬真、百利公寓東主王藝達等支持者到場支持。

楊安澤重申表達對拜登總統和川普再戰2024大選的不滿，也坦承和政治團體「無標籤」(No Labels)合作，為推出第三黨總統候選人鋪路。雖然目前還沒有適當的人選，但近期他們結合多個政團進行協調，相信日內將會推出他矚意的人選。

他認為兩位候選人年事已高，不適合入主白宮：「我的意思是這兩個人年齡加起來，快要160歲，在一個3億3000萬人口的國家，讓大家只能從這兩位先生當中，挑一個出來，簡直是荒謬至極」。

楊安澤在兩年前脫離民主黨，自創第三政治勢力「前進黨」(Forward Party)，推動排序投票制(ranked-choice voting)並主張廢除黨派初選，希望由下而上，影響整個國家政治生態。

李承穗鼓勵民眾出來投票，因為唯有如此才能亞裔的聲音讓主流社會聽到，讓當政者能重視亞裔的聲音，她也表示，目前銀行對商業的貸款趨於保守，因為據她們的了解，很多商業大樓的空置率經常達到百分之五十，在現金流不足的情況下很難和銀行再貸到款，這有可能是下一個未爆彈，她提醒當政者要注意這個問題。

李承穗（左）呼籲選民投票，來改善政治環境。右為楊安澤。（記者封昌明／攝影）
李承穗（左）呼籲選民投票，來改善政治環境。右為楊安澤。（記者封昌明／攝影）

楊安澤 亞裔 投票

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