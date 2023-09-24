BCycle陷困境 休士頓擬打造新單車共享計畫

Metro官員正考慮批准與一家加拿大自行車共享營運商PBSC Urban Solutions簽訂合同。（取自PBSC Urban Solutions官網）

休士頓 紀事報報導，隨著大都會 交通管理局（Metropolitan Transit Authority，Metro）考慮推出自己的電動自行車計畫，休士頓考慮更換一種新的、經過改進的自行車共享系統。

根據Houston Landing報導，就在休士頓市長特納（Sylvester Turner）宣布提供50萬元拯救陷入困境的休士頓自行車共享BCycle計畫，Metro官員正考慮批准與一家加拿大 自行車共享營運商PBSC Urban Solutions簽訂合同，運營他們自己的自行車共享系統。這份價值1050萬元，為期三年的合約，包括提供多達700輛電動自行車和100個充電站。

根據報導，這分合約預計下周由大都會交通局委員會（Metro Board）官員進行投票。此前幾天，營運BCycle的非營利組織，休士頓自行車共享（Houston Bike Share）委員會成員在休士頓紀事報一篇文章中宣布，該公司可能會在陷入財務問題後，於未來60天內關閉。

Bike Houston執行主席卡翠佛（Joe Cutrufo）表示，PBSC Urban Solutions在其他主要城市運營自行車共享計畫，包括紐約市、芝加哥和蒙特利爾（Montreal）。他並表示，這家加拿大公司擁有比目前城市自行車共享系統更好的設備，「遠超過BCycle」他告訴Houston Landing。

根據PBSC的合同，一開始將提供150輛電動自行車，20個太陽能充電站和200個停靠點，該計畫將根據合同，每年擴大營運規模。此外，合約還包括與Shift Transit公司全年無休呼叫中心及自行車和車站維護業務。休士頓自行車專家表示，該協議屬於城市交通系統中的擴大公共交通的整體計畫。

「從一開始，我們就同意將共享自行車與交通系統整合，這是個好主意，因共享自行車也屬於公共交通系統一部分」卡翠佛說。