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德州邊境無證客困境 令人震驚

編譯陳盈霖／綜合外電報導
德州政府在格蘭德河阻絕無證客的做法，引發討論。（Greg Abbott臉書）
德州政府在格蘭德河阻絕無證客的做法，引發討論。（Greg Abbott臉書）

國會山莊報報導，奧斯汀一名聯邦法官9月6日下令德州移開伊格爾帕斯（Eagle Pass）外格蘭德河（Rio Grande）上漂浮的「障礙球鏈」。該障礙球鏈已成了德州州長艾伯特（Greg Abbott）邊境計劃的象徵。儘管第五巡迴上訴法院暫緩執行該令，允許上訴期間保留該球鏈，然浮動球鏈的鬥爭，卻揭開德州南部邊境令人驚訝的情況。

移民權利和刑事司法改革倡議者，國會山莊報撰搞人利柏（Bob Libal）近期至伊格爾帕斯紀錄孤星行動（Operation Lone Star），撰文稱「在當地目睹的一切給我帶來前所未有的震撼。」

他指出，在一個酷熱的上午，他看見尋求庇護的家庭，至少四名嬰兒，被困在德州一側的一排排鐵絲網下。一名婦女因脫水嘔吐，身邊的男性替她裝了格蘭德河泥濘的水。全副武裝的德州和內布拉斯加州國民兵在一旁觀看，一個多小時內，拒絕替他們提供水資源。

這些家庭被告知向下游步行三哩，但他們被引導至私人物業。這些移民經常因非法入侵遭逮捕，最高可能判處一年監禁。近期訴訟稱，許多人甚至沒有經過基本正當程序就被關進監獄幾周或數月。

孤星行動已花費德州納稅人100多億元支出或資金分配，此行動已給尋求庇護者及邊境社區造成紊亂與傷害，他認為拜登政府不該袖手旁觀，讓這些侵犯人員行為繼續發生。

德州 庇護 移民

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