州警遊騎兵隊 誕生史上首位女少校

Captain Wende Wakeman。(取自公共安全局網頁)

德州 公共安全局（Department of Public Safety，DPS）宣布升官令，把德州州警「遊騎兵隊」(Texas Ranger)女上尉溫蒂威克曼(Captain Wende Wakeman)擢拔為少校(Major)，使她成為德州遊騎兵隊200年輝煌歷史上的第一位女少校。

在晉升令中，公共安全局局長麥克勞(Director Steven McCraw)指出，威克曼以卓越的工作成效、堅強的意志和不動搖的決心，在遊騎兵隊歷史上創下新的里程碑，她在新職位上管理三名中尉警官(Lieutenants)和27位警員(Rangers)。警政的官階與軍隊的不太一樣，本文的中文譯名是以軍隊的稱呼為準。

美國的警政制度令人眼花撩亂，連從小在這裡長大的人也很難釐清，而且每個州都有自己的系統，遷居到另一個州又要重新去了解。德州最高的執法機構是公共安全局，旗下最大的單位是「德州公路巡警隊」(Texas Highway Patrol)，這個單位的警員叫Trooper；但名聲最響亮的單位是「德州遊騎兵隊」，這個單位的警員叫Ranger。

雖然這兩個單位的警員都有在全州執法的權力，但德州遊騎兵是菁英組成的隊伍。另外，德州遊騎兵是1823年成軍的，但德州公路巡警隊的年齡還未滿100歲。威克曼是1998年加入德州公路巡警隊，巡邏硫磺泉市(Sulphur Springs)和新卡尼市(New Caney)一帶地區。2008年威克曼加入德州遊騎兵隊，2014年升為中尉，是該單位歷史上第一位女中尉，2020年再升為上尉。

德州遊騎兵的總指揮部是在首府奧斯汀，在德州全境分為六個營(companies)，A營至F營的營部分別是在休士頓 、嘉蘭市(Garland)、拉伯克(Lubbock )、維斯拉科(Weslaco )、艾爾帕索(El Paso)和韋科市(Waco)。升官之前威克曼是在奧斯汀的總部任職，新的職位則是在韋科市。