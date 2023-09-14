三歹徒鎖定目標 闖民宅押走夫妻

聖安東尼奧日前一個清晨發生持槍歹徒結夥闖入民宅劫走一對夫妻的事件，警方在23小時後破案，並指出這不是隨機發生的綁架案，三名涉案的男子並無意對一般市民下手。

聖安東尼奧市警局指出，根據目擊事件的幾位少年和兒童的陳述，當日清晨6時左右，有幾名持槍男子闖進他們位於福傳教堂鐘街(Mission Bell)和環城410高速公路(Loop 410)的住宅，屋裡有他們年紀30多歲的爸媽和五個兄弟姊妹。五名子女年紀都在17歲以下，接著那對夫妻被歹徒強押帶走，小孩都沒有受到傷害，但受到相當大的驚嚇。

歹徒離開以後小孩打電話報警，警察問過情況以後發現這是「鎖定目標的綁架」(targeted kidnapping)，其他市民並不受到威脅。調查人員很快就找到誰可能涉案，警方出動大批人員把市區西部庫列布拉路(Culebra Road)和西商業街(West Commerce Street)交口附近的一棟住宅團團圍住。

歹徒與警方僵持一段時間後，第二天清晨5時左右把人質釋放，那對夫妻走出時手腳並沒有繩索綁住。警方逮捕了兩名男子，他們是40歲的沃德茲(Felipe Valdez)和29歲的馬丁內茲(Xhavier Martinez)，目前還在追捕另一名男子。馬丁內茲先前已被警方通緝 ，他身負「致命行為」(deadly conduct)和「拒捕」(evading arrest)等罪名。

警方仍在深入調查這件綁架案，尚未說明歹徒的可能動機。居家安全專家指出，要防止歹徒入屋，第一件事是隨手把外門鎖好，另一件要事是裝設安全錄像機(security cameras)，這會讓歹徒再思而行，真的出事時警方也有線索可循。