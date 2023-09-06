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新冠新變種BA.2.86 德州現首例

編譯胡立宗／綜合報導
新冠病毒再度出現新變種BA.2.86。（美聯社）
新冠病毒再度出現新變種BA.2.86。（美聯社）

全球11個國家已經出現新冠病毒新變型BA.2.86，但病例仍限於少數。德州近日也發現BA.2.86的蹤跡，衛生部門指出，這僅是全美第五起案例，包括人體與廢水中採樣者。但是世界衛生組織（WHO）指出，BA.2.86最大的不同在於它有36個變異的突刺蛋白，也就是有36種異變，不過目前研判BA.2.86的感染力並未明顯增加。

德州衛理公會醫院（Houston Methodist）是第四起案例的發現者，他們擔心可能引發另一波流行。但是聯邦疾病防治中心CDC）認為，依據現有證據，新冠病例的增加主要來自XBB變型，而非BA.2.86。並且BA.2.86的感染力較低，接種過疫苗的人應該具有部分抵抗力，CDC也說，既有的篩檢與治療方法仍應有效。

不過，疾病防治中心已經在審核新的加強針劑，一旦CDC放行，聯邦食藥局（FDA）應該9月中就能批准使用。但專家表示，目前仍不清楚加強針對BA.2.86的效力，因此疾病防治中心仍然鼓勵民眾依以下方式預防感染：

－依建議接種新冠疫苗；

－身體不適就待在家中；

－依情況接受新冠篩檢；

－感染新冠的高危險群應該接受治療；

－願意戴口罩的，選擇防護等級高的口罩，並覆蓋口鼻

－同時改善家中的通風，且應常洗手。

聯邦疾病防治中心 CDC 德州

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