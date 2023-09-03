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想硬闖…屋主隔門開槍掃射 雙煞抱頭鼠竄

編譯林思牧／綜合報導
兩名搶匪謊稱是維修工人，最後卻想踢門強行進入。（取自FOX4／Ring video）
兩名搶匪謊稱是維修工人，最後卻想踢門強行進入。（取自FOX4／Ring video）

達拉斯橡樹懸崖區(Oak Cliff)一棟高級公寓，兩名持槍歹徒企圖破門行搶，屋主機警應付沒開門讓歹徒入內，搶匪想踢破門時，反被屋主一陣掃射嚇得抱頭鼠竄，警方根據門鈴錄像機Ring Camera的照片逮獲兩嫌。

日前伊森羅德里格茲(Ethan Rodriguez)在家裡聽到有人按門鈴，他的公寓門口裝有門鈴監控錄像機Ring，他從監視器上看到是一位穿著藍色衣服年輕西裔男子站在門口，伊森用擴音器問他有什麼事。那人表示他是公寓的維修工作人員(maintenance worker)，是公寓經理叫他來換冷氣機的空氣濾清器(air filter)。

伊森直覺認為這傢伙是想騙他開門，因為自己並沒有向公寓的管理辦公室要求換濾清器，他跟那人謊稱他不在家，沒辦法給他開門。那名男子離開片刻後又出現，這時他的手上多了一把槍。那人開始踢門，但這扇金屬門不是那麼容易踢破，接著出現一個穿紅色衣服的男子，他接下踢門的工作。

眼看門遲早會被踢破，伊森從屋裡隔著門一陣掃射，子彈穿過門打在走道對面鄰居的牆上，射出許多彈孔。兩名歹徒被這陣槍響嚇得跑下樓梯，逃走之前還朝伊森的門開槍。警察接到報案後前來調查，他們表示伊森幾秒鐘之內一共開了13槍，他因為是自衛不會被提控。

伊森把那段視頻提供給達拉斯市警局，警方在網路和媒體上公布以後，民眾指認穿藍衣服的那位是30歲的阿倫康翠拉斯(Aaron Contrares)，他有許多盜竊(burglary)和搶劫(robbery)的前科，這一次他被控致命行為(deadly conduct)、意圖盜竊(attempted burglary)和意圖造成重傷害(attempted aggravated assault)。

那位穿紅衣服的共犯也已被捕，但警方還沒有公布他的身分。伊森表示，他不認識這兩人，所以這應該是隨機的劫財事件而不是尋仇。從這個令人震撼的事件來看，屋主都應該裝Ring之類的裝置來監控門外的情況，不用開門查看是誰敲門。即使人不在家手機也會送來Ring的警訊，屋主可以遠距跟門口的人對話，而且萬一發生事件還有錄像可供警方破案。

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