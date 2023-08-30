烏克蘭飛行員與地勤 將到德州受訓
美國國防部日前宣布，下個月開始在美國訓練第一批烏克蘭空軍的戰鬥機飛行員和維修技師，他們到達後第一站是聖安東尼奧的拉克蘭空軍基地(Lackland Air Force Base)。
從去年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭一直希望得到美國空軍採用的F-16戰鬥機，但拜登總統最近才終於承諾讓歐洲盟國把一批F-16戰鬥機交給烏克蘭使用，但轉交飛機會在第一批人員訓練完成後才開始。
美國軍方宣布，如果丹麥與荷蘭提供烏克蘭訓練課程，美國也會對應的提供，但顯然美國現在認為立即提供訓練給飛行員和維修技師會更有效率，國防部新聞秘書空軍准將派翠克萊德(Air Force Brig. Gen. Patrick Ryder)遂在24日宣布時程。
烏克蘭人多數英語並不流利，下個月來美國的第一批會先到德州中部的拉克蘭空軍基地，在這裡先給他們上訓練手冊與維修手冊的課程，這些文件都是用英文寫的。接著在10月份會把他們送到亞利桑納州的莫里斯空軍國民兵基地(Morris Air National Guard Base)進行飛行與實際動手的維修課程。
萊德准將指出，目前沒有何時完成訓練的日程表，10月以後看進步程度會調整，但他又指出，一般美國空軍的飛行員大致在八個月會完成受訓。
另外，德州州長艾伯特24日宣布「紫心校園認證」(Purple Heart Campus Designation)榮譽榜，共有150間公立中小學上榜。艾伯特在2019年簽署行政命令，鼓勵學校給軍人家庭學生(military-connected students)做特殊的輔導與支援，讓他們在父親或母親長期在軍營的困難處境做適當的補償，增進他們的學習成果。
榮譽榜上最顯著的是格蘭伯利學區(Granbury ISD)，這個位於福和市西南邊約40哩的小規模學區，竟然一共有九所學校上榜。
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