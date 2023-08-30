烏克蘭飛行員與地勤 將到德州受訓

美國國防部 日前宣布，下個月開始在美國訓練第一批烏克蘭 空軍的戰鬥機飛行員和維修技師，他們到達後第一站是聖安東尼奧的拉克蘭空軍基地(Lackland Air Force Base)。

從去年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭一直希望得到美國空軍採用的F-16戰鬥機，但拜登總統最近才終於承諾讓歐洲盟國把一批F-16戰鬥機交給烏克蘭使用，但轉交飛機會在第一批人員訓練完成後才開始。

美國軍方宣布，如果丹麥與荷蘭提供烏克蘭訓練課程，美國也會對應的提供，但顯然美國現在認為立即提供訓練給飛行員和維修技師會更有效率，國防部新聞秘書空軍准將派翠克萊德(Air Force Brig. Gen. Patrick Ryder)遂在24日宣布時程。

烏克蘭人多數英語並不流利，下個月來美國的第一批會先到德州 中部的拉克蘭空軍基地，在這裡先給他們上訓練手冊與維修手冊的課程，這些文件都是用英文寫的。接著在10月份會把他們送到亞利桑納州的莫里斯空軍國民兵基地(Morris Air National Guard Base)進行飛行與實際動手的維修課程。

萊德准將指出，目前沒有何時完成訓練的日程表，10月以後看進步程度會調整，但他又指出，一般美國空軍的飛行員大致在八個月會完成受訓。

另外，德州州長艾伯特24日宣布「紫心校園認證」(Purple Heart Campus Designation)榮譽榜，共有150間公立中小學上榜。艾伯特在2019年簽署行政命令，鼓勵學校給軍人家庭學生(military-connected students)做特殊的輔導與支援，讓他們在父親或母親長期在軍營的困難處境做適當的補償，增進他們的學習成果。

榮譽榜上最顯著的是格蘭伯利學區(Granbury ISD)，這個位於福和市西南邊約40哩的小規模學區，竟然一共有九所學校上榜。