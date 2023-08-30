中國歷代帝王幣 休士頓發行10套

首套「中國歷代帝王金幣」在休士頓和亞特蘭大發行。（受訪者提供）

由上海第一造幣廠鍛造的純金「中國歷代帝王幣」已在休士頓 和亞特蘭大 同步發行。全套金幣共324枚，休士頓地區銷售配額僅十套。

「中國歷代帝王金幣」耗用999純黃金60克，是收錄帝王像最多、最全的一套金幣，堪稱帝王金幣博物館 。據指出，為拯救恢復歷代帝王真容，國家首次啟動歷代帝王真容復原工程，耗時10年，上百位文物專家、歷史學家查閱了《二十四史》等多部史籍，踏訪海內外數十萬公里，尋找遺存華夏帝王禦影，終將324位中國歷代著名帝王真容一次搜羅齊全並完美黃金復原， 成就轟動世界的最大文物復原工程。

中國歷代帝王金幣採用國際最先進的錢幣雕鑄技術，融合暗線、噴砂、鏡面、微縮、細雕等手法，在999黃金鏡面之上脈絡清晰細緻地呈現歷代帝王金像真容，凸顯皇家風範，金光四射，不愧為一套黃金堆砌的「中國歷代皇帝真容博物館」。

這套純黃金324枚「中國歷代帝王金幣大全」，打破帝王金像單枚發行慣例，收錄帝王金像數量最多、帝王最全，論題材、論材質，324枚「中國歷代帝王金幣」堪稱史上價值最高的帝王典範。324枚帝王金幣就是324座財富金礦。

美東南發行商表示， 「中華歷代帝王幣」由官方特許發行。每套均配有收藏證書、監製證書、防偽證書、出品證書、黃金鑑定證書等。統一原始發行價4500美元/套，休士頓和亞特蘭大各配額發行十套，數量極少，先到先得。休士頓/亞特蘭大發行專線：628 283 6378 （請電話預約），休士頓發行地址：Meeting Room,1F，Relux at Westchase，9901 United Dr,Houston,TX77036。