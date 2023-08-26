我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率逾7%創22年高點 年輕人買房難

大飯店變大學宿舍？傳聖荷西州大看中聖荷西希爾頓大樓

熱浪衝擊 休士頓擴大限水

編譯林思牧／綜合報導
休士頓與許多周邊城市宣布更高一級的限水措施。（取自KHOU11X）
休士頓與許多周邊城市宣布更高一級的限水措施。（取自KHOU11X）

德州地區持續酷熱、缺雨造成自來水水壓下降，休士頓與許多周邊城市宣布更高一級的限水措施，華人樂於定居的凱蒂市（Katy）進入第三階段強制限水，居民澆草皮必須注意規定，否則會遭到罰款等的懲處。

休士頓市政府宣布，從8月27日(周日)起進入「旱災應變計畫」（drought contingency plan）的第二階段（stage 2）限水，家中的用水不會受影響，但是戶外的澆水必須按照以下規定行之，而且只限於傍晚7時到次日凌晨5時之間澆水：

單一住宅用戶（single-family residential customers）地址是雙數的（even number），只能在星期日和星期四這兩天澆水；地址是單數的（odd number），只能在星期三和星期六這兩天澆水。其他類型的自來水用戶，包括公寓（apartments）、康斗（condos）、城市屋（townhouses）、商業房地產（commercial properties），只能在星期二與星期五澆水。

第一次違規者會得到書面警告（written warning），如果再犯，情節重大者最高可以罰款2000元。

凱蒂市從8月14日起已進入第三階段（stage 3）限水，也就是強制性限制用水（mandatory water restriction），顧客可以澆水的日期與休士頓的一樣，但必須是指定那天的凌晨0時1分到上午8時之間，或是那天晚上8時到11時59分之間。

第一次違規者會得到書面警告（written warning），如果再犯每次可以罰款100-2000元，如果依舊不照規定而行，市政府有權切斷供水。

大休士頓地區的其他城市很多也有限水措施，包括湯博爾(Tomball)、巴沙迪那(Pasadena)、梨城(Pearland)、羅森伯格(Rosenberg)、蓋文斯頓(Galveston)等，居民可上市府網站瀏覽詳情。

休士頓 德州 華人

上一則

ChatGPT助學生申請大學 專家傳授5招

下一則

休士頓高溫周末觸頂 恐逾110度…下周可迎來小雨

延伸閱讀

茂宜島野火、日本高溫、南歐熱浪 8月恐再迎最極端氣候

茂宜島野火、日本高溫、南歐熱浪 8月恐再迎最極端氣候
多地破百度 熱穹影響22州1.3億人 專家：這波熱浪極危險

多地破百度 熱穹影響22州1.3億人 專家：這波熱浪極危險
休士頓8月20日高溫破114年來紀錄

休士頓8月20日高溫破114年來紀錄
休士頓台灣日 台式料理飄香

休士頓台灣日 台式料理飄香

熱門新聞

美國夏威夷州茂宜島野火燒毀拉海納鎮，但網路上瘋傳的照片卻顯示，有棟紅色屋頂的房子毫髮無傷，跟周圍廢墟成了鮮明對比。（Getty Images）

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

2023-08-22 07:37
華人黃彥銘出差工作突發中風被直升機緊急送往醫院。（取自Gofundme）

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

2023-08-19 19:49
夏威夷州的入侵草種大部分來自非洲，當初引入作為牲口的牧草，並不知道幾十年後會成為危險。這些草種耐旱、能夠侵入複雜的地形跟逐漸消滅當地的物種，在美國西部也同樣是越來越大的威脅。（Getty Images）

夏威夷茂宜島災難性野火 「意想不到的禍根」竟在幾十年前種下

2023-08-18 07:29
百佳超市23日清晨發生大火。(消防局提供)

芝華埠百佳超市今晨突發大火 華男壁畫大作遭波及

2023-08-23 09:35
西北大學醫學院神經科醫生科拉爾尼克(左)表示，全美約有1000萬人新冠檢測陰性，卻出現長新冠症狀。(西北大學醫學中心官網)

西北醫院：全美千萬人從未檢出陽性卻有長新冠症狀

2023-08-24 12:25
一德州婦女請廣大網友識別在自家附近拍攝到的神秘物種。（Tina Kahlig）

「這是什麼」女子住家附近拍到神秘動物

2023-08-22 02:00

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此
不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案