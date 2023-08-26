熱浪衝擊 休士頓擴大限水

休士頓與許多周邊城市宣布更高一級的限水措施。（取自KHOU11X）

南德州 地區持續酷熱、缺雨造成自來水水壓下降，休士頓 與許多周邊城市宣布更高一級的限水措施，華人 樂於定居的凱蒂市（Katy）進入第三階段強制限水，居民澆草皮必須注意規定，否則會遭到罰款等的懲處。

休士頓市政府宣布，從8月27日(周日)起進入「旱災應變計畫」（drought contingency plan）的第二階段（stage 2）限水，家中的用水不會受影響，但是戶外的澆水必須按照以下規定行之，而且只限於傍晚7時到次日凌晨5時之間澆水：

單一住宅用戶（single-family residential customers）地址是雙數的（even number），只能在星期日和星期四這兩天澆水；地址是單數的（odd number），只能在星期三和星期六這兩天澆水。其他類型的自來水用戶，包括公寓（apartments）、康斗（condos）、城市屋（townhouses）、商業房地產（commercial properties），只能在星期二與星期五澆水。

第一次違規者會得到書面警告（written warning），如果再犯，情節重大者最高可以罰款2000元。

凱蒂市從8月14日起已進入第三階段（stage 3）限水，也就是強制性限制用水（mandatory water restriction），顧客可以澆水的日期與休士頓的一樣，但必須是指定那天的凌晨0時1分到上午8時之間，或是那天晚上8時到11時59分之間。

第一次違規者會得到書面警告（written warning），如果再犯每次可以罰款100-2000元，如果依舊不照規定而行，市政府有權切斷供水。

大休士頓地區的其他城市很多也有限水措施，包括湯博爾(Tomball)、巴沙迪那(Pasadena)、梨城(Pearland)、羅森伯格(Rosenberg)、蓋文斯頓(Galveston)等，居民可上市府網站瀏覽詳情。