LGBTQ+人數低估 醫療、社服堪憂

德州的LGBTQ+社群也有城鄉差異，都會區更願意表明性向。圖為休士頓市政廳以彩虹燈照明，以支持LGBTQ+團體。（本報資料照片）

蓋洛普2020年的民調 顯示，5.6%的美國人自認為LGBTQ +，但同年的聯邦人口普查卻指出，德州 四個縣根本沒有LGBTQ+家庭，LGBTQ+人數也比全美平均低了93%。

民間機構與政府機關的數據出現大幅落差，專家認為，民眾擔心向聯邦機構公開身分認同可能引來不必要的麻煩，這才是官民調查出現落差的最大原因，但是政府普查無法反映真實人數，卻可能帶來醫療、社會服務資源的分配不均。

不過，聯邦已經注意到相關問題，人口普查（U.S. Census）雖然仍維持十年一次，但美國社區調查（American Community Survey）每年都會做，自2021年後，還加了明確詢問性向的美國脈動調查（American Pulse Survey），統計上的落差正在消彌之中。

Jack Jen Gieseking、Brett Cooper、Amy Spring、Amber Pérez等專家指出，蓋洛普（Gallup）2022年的民調顯示，7.1%的人認為自己屬於LGBTQ+群體，但2019年至2021年的美國社區調查推估，德州75個縣完全沒有LGBTQ+，這也使他們認為政府普查失真，因為不可能完全沒有，只是人們不願意說。

這種隱「性」的趨勢，在鄉村地區更為明顯，西德州（West Texas）、鍋柄區（Panhandle）的LGBTQ+，就更害怕揭露性向後會引來異樣眼光。在哈里斯縣與查維斯縣，LGBTQ+的比例反而比全美平均更高。

政府普查失真將帶來兩大問題，一是鄉間民眾越不敢說出身分認同，就越得不到協助，以艾爾帕索（El Paso）來說，有人就得到300哩外才能接受諮商，二是醫療、社服資源的城鄉差距越來越大，導致鄉間的LGBTQ+難以獲必須的照護，導致HIV帶原與AIDS患者難以就醫。