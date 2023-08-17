帕沙迪那市11歲女孩 在家遭姦殺

（家屬提供／ABC)

休士頓 東南近郊的帕沙迪納市(Pasadena)，一位來自瓜地馬拉(Guatemala)的11歲女孩在自己家中遭人姦殺，地方警政單位要求聯邦調查局FBI介入調查，要把這位兇殘狠毒的歹徒繩之以法。

帕沙迪納市警局指出，12日(周六)下午3時過後，911調度員接到卡梅洛岡薩雷茲(Carmelo Gonzalez)的電話，指出他的11歲女兒瑪利亞(Maria Gonzalez)遭人殺害，他在床底下找到她的屍體。警察幾分鐘之內就到達1004 Main Street的這棟小型公寓住宅區，並召請急難救助人員協助。

急難人員檢查過瑪利亞以後，宣告她已經氣絕身亡。驗屍官進行解剖以後，宣布死因是遭人勒頸窒息而死，而且她被人強姦過。警局對這種案件照例必須審查家人是否有嫌疑，瑪利亞的母親人在瓜地馬拉，她的父親在案發時確實是在雇主處工作，他也沒有嫌疑。

根據瑪利亞的父親所述，12日上午9時45分左右他出發去上班，剛到工作地點就接到女兒用西班牙文寫來的簡訊，說是有人在敲門，卡梅洛叫女兒千萬不要開門，女兒承諾不會去開門。稍後他打電話給女兒，但手機一直沒人接，他的心情開始緊張起來，下午1時左右他聯繫到住在同一棟公寓的兩位親戚，他們去查看時發現公寓的門沒鎖，公寓裡沒有瑪利亞的蹤影。

卡梅洛加緊把工作做完提前下班，3時左右他回到家，仔細搜查瑪利亞的房間後，在床底下的洗衣籃(laundry basket)裡找到屍體，瑪利亞被裝在一個垃圾袋裡然後塞在洗衣籃中。

這棟公寓中許多住戶是無證客 (undocumented)，他們害怕被警察送交移民 單位，因此警方在調查中遇到瓶頸。公寓建築雖然設有錄像機，但可能並沒有實際應用。警方要求住在這個公寓區的每位住戶提供DNA樣本，希望藉此找到兇手，警方表示如果逮到這位兇殘的歹徒，會對他提控一級謀殺罪名(capital murder)，並尋求死刑的懲處。