我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 音檔曝光

帕沙迪那市11歲女孩 在家遭姦殺

編譯林思牧／綜合報導
（家屬提供／ABC)
（家屬提供／ABC)

休士頓東南近郊的帕沙迪納市(Pasadena)，一位來自瓜地馬拉(Guatemala)的11歲女孩在自己家中遭人姦殺，地方警政單位要求聯邦調查局FBI介入調查，要把這位兇殘狠毒的歹徒繩之以法。

帕沙迪納市警局指出，12日(周六)下午3時過後，911調度員接到卡梅洛岡薩雷茲(Carmelo Gonzalez)的電話，指出他的11歲女兒瑪利亞(Maria Gonzalez)遭人殺害，他在床底下找到她的屍體。警察幾分鐘之內就到達1004 Main Street的這棟小型公寓住宅區，並召請急難救助人員協助。

急難人員檢查過瑪利亞以後，宣告她已經氣絕身亡。驗屍官進行解剖以後，宣布死因是遭人勒頸窒息而死，而且她被人強姦過。警局對這種案件照例必須審查家人是否有嫌疑，瑪利亞的母親人在瓜地馬拉，她的父親在案發時確實是在雇主處工作，他也沒有嫌疑。

根據瑪利亞的父親所述，12日上午9時45分左右他出發去上班，剛到工作地點就接到女兒用西班牙文寫來的簡訊，說是有人在敲門，卡梅洛叫女兒千萬不要開門，女兒承諾不會去開門。稍後他打電話給女兒，但手機一直沒人接，他的心情開始緊張起來，下午1時左右他聯繫到住在同一棟公寓的兩位親戚，他們去查看時發現公寓的門沒鎖，公寓裡沒有瑪利亞的蹤影。

卡梅洛加緊把工作做完提前下班，3時左右他回到家，仔細搜查瑪利亞的房間後，在床底下的洗衣籃(laundry basket)裡找到屍體，瑪利亞被裝在一個垃圾袋裡然後塞在洗衣籃中。

這棟公寓中許多住戶是無證客(undocumented)，他們害怕被警察送交移民單位，因此警方在調查中遇到瓶頸。公寓建築雖然設有錄像機，但可能並沒有實際應用。警方要求住在這個公寓區的每位住戶提供DNA樣本，希望藉此找到兇手，警方表示如果逮到這位兇殘的歹徒，會對他提控一級謀殺罪名(capital murder)，並尋求死刑的懲處。

休士頓 移民 無證客

上一則

3獵人掉入毒氣水井喪命

下一則

休士頓台灣日 台式料理飄香

延伸閱讀

巴洛阿圖市中心 驚現一具男屍

巴洛阿圖市中心 驚現一具男屍
調虎離山 布碌崙華女銀行取現2萬遭竊

調虎離山 布碌崙華女銀行取現2萬遭竊
華人雜貨店內惡搶老嫗皮包 警緝蒙臉男

華人雜貨店內惡搶老嫗皮包 警緝蒙臉男
34歲外送員疑暴斃車內1周沒人發現 飄濃烈腐臭流屍水

34歲外送員疑暴斃車內1周沒人發現 飄濃烈腐臭流屍水

熱門新聞

芝城西北郊水晶湖市9日清晨發生4死1重傷的亞裔家庭暴力案。(美聯社)

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

2023-08-11 10:57
UPS送貨司機年薪即將調升到17萬元。(路透)

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

2023-08-16 10:07
美國德州一名11歲女孩日前獨自在家中遭到性侵勒斃，死前曾傳訊警告父親有人在敲門。（影片截圖）

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

2023-08-17 12:25
由於紐約機場塔台人力短缺，FAA繼續允許航空公司減少航班數量因應。(特派員黃惠玲／攝影)

預期航班減少 飛紐約、華府機票將更貴

2023-08-15 09:42
附近住家的RING系統錄下了爆炸的一刻。(截自影片)

賓州匹茲堡民宅離奇爆炸 烈焰衝天 5死

2023-08-14 16:47
夏威夷州茂宜島野火死亡總數11日攀升至80人。（Hawai'i Department of Land and Natural Resources/Handout via 路透）

夏威夷茂宜島野火增至80死 創州史最慘天災紀錄

2023-08-12 05:56

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」