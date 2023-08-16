我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

電影光明故事主角 訪陽光活動中心

記者封昌明／休士頓報導
休士頓著名會計師江桂芝母親（左）高齡90餘歲，仍購買一本王明旭著作請他簽名，說要帶回去給女兒看。（記者封昌明／攝影）
休士頓著名會計師江桂芝母親（左）高齡90餘歲，仍購買一本王明旭著作請他簽名，說要帶回去給女兒看。（記者封昌明／攝影）

由國際知名眼科醫師王明旭自傳「從黑暗到光明」(From Darkness To Sight)改編的電影「光明」(Sight)將於10月27日在好萊塢環球影城首映。8月15日王明旭應陽光活動中心負責人喻斌之邀前來該中心進行試映，吸引了僑界近百位華人同胞進場觀賞，並與王明旭進行對答，現場反應熱烈。

喻斌向到場的僑胞表示，同時擁有激光物理博士和激光醫學博士背景的王明旭，一項由他發明的「羊膜隱形眼鏡」技術，至今已為5萬5000人完成手術，他同時創立了基金會Wang Foundation for Sight Restoration，為全球貧苦盲童進行免費復明手術，至今已幫助來自美國40多個州和55個國家的患者，陽光活動中心有幸邀請他前來為陽光活動中心的老人進行諮詢，是老人們的福氣。

王明旭說，電影的劇情在王明旭的年少坎坷經歷和在美追求突破的歷程，他在1970年代親身經歷中國文化大革命慘痛教訓，由失學、在工廠做工等歲月。在聽到國家要恢復高考的消息時，他緊急在兩個月內補讀三年課業，成為被中國科技大學錄取的四名生之一。之後因成績優異，被美國學校選上，帶著美金50元來美，得到馬里蘭大學激光物理博士學位，又獲哈佛大學和麻省理工學院聯合醫學博士學位。他發明羊膜隱形眼鏡技術，幫助數百萬盲人重見光明。

王明旭說，華人常以「說到做到」為美德，但在美國環境中，「說到做到」之後，還要「說出」。他希望此片能鼓勵華人走出舒適圈，多為主流社會解決問題，也勇敢說出自己的故事，讓世界看到華人的努力和貢獻。

據邀請王明旭從田納西州前來休士頓試映的吳薇表示，王明旭此行將在休士頓停留10天，舉辦13場試映，這裡是他全美的第15站，也是停留最久的一站，未來還有35個州要跑，王醫生目前每周一及周五仍在田納西州執業，行程非常緊湊。

面對陽光活動中心的長輩提出的各種有關眼鏡的疑難雜症，王明旭均一一做答，他歸結老人家們保養眼睛最主要的幾方法有：看手機時每看20分鐘，就要休息20秒、並且遠看20米處的物品，讓眼睛保持輕鬆。而且老人家保養眼鏡最好的方法就是：戴太陽眼鏡、多喝水、多吃綠色蔬菜加紅蘿蔔、多運動、準時睡覺、時時保持心情愉快。

談起文革時期的種種，陽光活動中心資深會員朱靜芬（右）話題不斷。（記者封昌明／攝影...
談起文革時期的種種，陽光活動中心資深會員朱靜芬（右）話題不斷。（記者封昌明／攝影）
自閉症義工彭灼西（左）加入購書行列。（記者封昌明／攝影）
自閉症義工彭灼西（左）加入購書行列。（記者封昌明／攝影）
長輩們都很開心王明旭醫師能到中心來進行互動。（記者封昌明／攝影）
長輩們都很開心王明旭醫師能到中心來進行互動。（記者封昌明／攝影）
陽光活動中心負責人喻斌（左）熱烈歡迎王明旭（中）、吳薇（右）蒞臨陽光活動中心。 ...
陽光活動中心負責人喻斌（左）熱烈歡迎王明旭（中）、吳薇（右）蒞臨陽光活動中心。 （記者封昌明／攝影）

華人 田納西州 醫學

上一則

芝郊區青少女訪華埠 認識歷史建立認同

下一則

新州伊旺水壩存廢 各方爭論

延伸閱讀

電影「攻其不備」本尊控被騙受監護 養父反駁 還扯上布蘭妮

電影「攻其不備」本尊控被騙受監護 養父反駁 還扯上布蘭妮
阿爾及利亞從電影院撤下「芭比」 傳因違反道德

阿爾及利亞從電影院撤下「芭比」 傳因違反道德
連15天逾100度 休士頓將短暫降溫

連15天逾100度 休士頓將短暫降溫
電影「攻其不備」全是假？NFL前球星稱沒被收養、版稅一毛沒拿

電影「攻其不備」全是假？NFL前球星稱沒被收養、版稅一毛沒拿

熱門新聞

芝城西北郊水晶湖市9日清晨發生4死1重傷的亞裔家庭暴力案。(美聯社)

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

2023-08-11 10:57
97歲的歐仲良(前)很開心兒子歐國雄(後)終於可以卸下餐館重擔，享受退休生活。(特派員黃惠玲／攝影)

老店消失 芝華埠七寶熄燈 經典鮮蝦雲吞麵將成歷史

2023-08-09 11:28
附近住家的RING系統錄下了爆炸的一刻。(截自影片)

賓州匹茲堡民宅離奇爆炸 烈焰衝天 5死

2023-08-14 16:47
由於紐約機場塔台人力短缺，FAA繼續允許航空公司減少航班數量因應。(特派員黃惠玲／攝影)

預期航班減少 飛紐約、華府機票將更貴

2023-08-15 09:42
UPS送貨司機年薪即將調升到17萬元。(路透)

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

2023-08-16 10:07
夏威夷州茂宜島野火死亡總數11日攀升至80人。（Hawai'i Department of Land and Natural Resources/Handout via 路透）

夏威夷茂宜島野火增至80死 創州史最慘天災紀錄

2023-08-12 05:56

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現