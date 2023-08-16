電影光明故事主角 訪陽光活動中心

休士頓著名會計師江桂芝母親（左）高齡90餘歲，仍購買一本王明旭著作請他簽名，說要帶回去給女兒看。（記者封昌明／攝影）

由國際知名眼科醫師王明旭自傳「從黑暗到光明」(From Darkness To Sight)改編的電影「光明」(Sight)將於10月27日在好萊塢環球影城首映。8月15日王明旭應陽光活動中心負責人喻斌之邀前來該中心進行試映，吸引了僑界近百位華人 同胞進場觀賞，並與王明旭進行對答，現場反應熱烈。

喻斌向到場的僑胞表示，同時擁有激光物理博士和激光醫學 博士背景的王明旭，一項由他發明的「羊膜隱形眼鏡」技術，至今已為5萬5000人完成手術，他同時創立了基金會Wang Foundation for Sight Restoration，為全球貧苦盲童進行免費復明手術，至今已幫助來自美國40多個州和55個國家的患者，陽光活動中心有幸邀請他前來為陽光活動中心的老人進行諮詢，是老人們的福氣。

王明旭說，電影的劇情在王明旭的年少坎坷經歷和在美追求突破的歷程，他在1970年代親身經歷中國文化大革命慘痛教訓，由失學、在工廠做工等歲月。在聽到國家要恢復高考的消息時，他緊急在兩個月內補讀三年課業，成為被中國科技大學錄取的四名生之一。之後因成績優異，被美國學校選上，帶著美金50元來美，得到馬里蘭大學激光物理博士學位，又獲哈佛大學和麻省理工學院聯合醫學博士學位。他發明羊膜隱形眼鏡技術，幫助數百萬盲人重見光明。

王明旭說，華人常以「說到做到」為美德，但在美國環境中，「說到做到」之後，還要「說出」。他希望此片能鼓勵華人走出舒適圈，多為主流社會解決問題，也勇敢說出自己的故事，讓世界看到華人的努力和貢獻。

據邀請王明旭從田納西州 前來休士頓試映的吳薇表示，王明旭此行將在休士頓停留10天，舉辦13場試映，這裡是他全美的第15站，也是停留最久的一站，未來還有35個州要跑，王醫生目前每周一及周五仍在田納西州執業，行程非常緊湊。