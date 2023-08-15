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達福台商會第32屆年會百人參加

【休士頓訊】
達福台商會第32屆年會圓滿成功。 （王嘉玲提供）
達福台商會第32屆年會圓滿成功。 （王嘉玲提供）

達福地區台灣商會第32屆年會30日晚上在李察遜市麒麟閣酒樓隆重舉行，共有地方政要、社團代表及商會理事等近百人參加。

年會節目於下午6時開始，由副會長蔣佑邦擔任司儀。首先由會長王嘉玲致詞，她感謝一年來商會理事們的支持，理事們大力協助與贊助，讓她第一年會長任內就得以順利推展會務，而且會務活動非常繁忙，有超過40個以上的活動，也感謝贊助年會的長期贊助單位：美國聯信銀行、立盟海空通運、金城銀行、恆豐銀行，同時從去年上任以來，推薦了十幾位年輕的新理事，他們都是非常有成就，在各個專業領域裡的佼佼者，並且都很年輕，讓商會注入了新血，也讓商會更能蓬勃發展，期望能傳承給年輕人，讓他們發揮年輕人的新想法，把台商會帶到更新符合世代潮流的境界。 

王嘉玲會長並說，商會就像一個大家庭，彼此互相支援，共謀福利。商會也扮演台美政府間橋樑的角色，積極協助政策的推動和維護台商的權益。

隨後邀請貴賓致詞，致詞的貴賓有聯邦眾議員Keith Self、休士頓華僑文敎中心主任王盈蓉、布蘭諾市副市長曹祖芳及愛迪遜市前市長周建源。

王嘉玲介紹了2023 - 2024的理事會成員，同時也介紹了今年剛新進的理事，接著以視頻方式介紹去年一年來的活動會務報告。晚宴進行中，並由王盈蓉介紹僑委會海外信用保證基金的運作，目的在協助海外的僑台商創業或拓展業務申請貸款的困難。

與會來賓們一面享用晚餐，一面欣賞由專業樂隊表演的中西名曲，更有理事們獻唱和共舞,年會在歡樂的氣氛下圓滿成功的結束。

達福台商會第32屆年會圓滿成功。 （王嘉玲提供）
達福台商會第32屆年會圓滿成功。 （王嘉玲提供）
達福台商會第32屆年會圓滿成功。 （王嘉玲提供）
達福台商會第32屆年會圓滿成功。 （王嘉玲提供）
達福台商會第32屆年會圓滿成功。 （王嘉玲提供）
達福台商會第32屆年會圓滿成功。 （王嘉玲提供）

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