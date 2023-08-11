哈維颶風索賠 追討期將屆

律師團隊在華夏中文學校開講。（記者封昌明／攝影）

華夏中文學校於2023年8月5日，邀請賴清陽律師和陳帆律師帶領的哈維颶風 索賠專項律師團隊，在該校舉行了一場特別活動，與關心索賠問題的社區朋友們分享並交流，有關2017年哈維颶風造成損失進行索賠的相關信息。

六年前，哈維颶風給休士頓 市帶來了嚴重的洪水 災害。為了控制洪水並降低下游洪水威脅，美國工程兵團決定打開水閘，有針對性地釋放儲存的洪水進入Buffalo Bayou。然而，由於延遲釋放防洪水，導致水庫水位上漲，影響了位於水壩上游約1萬套房屋。這一決策對位於Addicks和Barker水壩上游的居民造成了極大的困擾和損失。許多房屋被洪水淹沒，人們不得不面對財產損失和生活的重建。

時隔六年，作為哈維颶風的受災者之一，華夏中文學校深知所有受災群眾在面臨索賠時的困難和挑戰。身為休士頓華人社區的一份子，他們懷著同理心和關懷之心，希望能夠以自身的綿薄之力盡可能多地幫助與他們面臨相同處境的人們。因此，

德州眾議員吳元之（Gene Wu）參加了此次索賠說明會。他表示，對於提出哈維颶風損失索賠的六年訴訟時效（2023年8月28日）即將來臨。然而，我們社區的許多成員對自己的權利和可用資源缺乏了解，不清楚他們可能仍有權利獲得歸還他們重建家園所應得的賠償。

在活動現場，賴清陽律師和陳帆律師團隊分別就聯邦初審法院的責任判決和公正補償判決，以及聯邦上訴法院的現狀進行了簡要介紹，並與參與者進行面對面的交流，並對他們的問題一一進行了解答。參會者紛紛表示，之前面臨索賠流程時感到迷茫和無助，但在此次說明會上，他們得到了針對性的法律知識，了解了索賠的具體步驟和注意事項，這讓他們感到更加有準備，能夠更自信地面對未來的索賠過程。

律師團隊特別強調，由於六年訴訟時效的限制，申請索賠的最後期限是2023年8月28日。一旦錯過這個日期，權利人可能會永遠失去申請此次索賠的權利。團隊中的八位專業律師及多位法律助理，將竭誠為您提供卓越的法律服務。