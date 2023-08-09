德州最佳烤肉餐廳 亞裔店家上榜

「牛胸肉與米飯」餐廳，獲選德州最佳25間新烤肉餐廳。(Brisket & Rice網頁)

德州 月刊(Texas Monthly)7日剛公布的「德州最佳25間新烤肉餐廳」的名單上，竟然有一間是越南華裔 開在休士頓加油站 裡的亞洲風格烤肉店，招牌餐是兩大塊德州式烤牛胸肉，放在一大盤米飯上，這種吃法應該很合華裔的胃口。

德州月刊每四年公布一次德州最佳50間烤肉餐廳的名單，上一次是在2021年發布的，但是在四年的中點時還發布最佳25間新烤肉餐廳的名單，這次是8月7日放榜的。25家餐廳中休士頓只有四家，其中的「牛胸肉與米飯」(Brisket & Rice)顯得最特別：東主是亞裔，店面是在飛利浦斯66加油站(Phillips 66)。

東主陳宏(Hong Tran，音譯)指出，他是從事油井與天然氣井機械的行業，許多年來每天上班的時候，會到這間加油站的便利商店買咖啡，加油站裡還開了一間「教堂炸雞」(Church's Chicken)和一家中餐館。

陳宏和妻子米雪兒阮(Michelle Nguyen)住在賽普瑞斯(Cypress)，他總是覺得家附近沒有像樣的烤肉餐廳，過去幾年他對烤肉熱衷，製作的煙燻烤牛胸肉和牛肉香腸，極受親友好評，前後花了兩萬元買了兩架500加侖的煙燻機，有一天他恍然大悟：這間加油站就是他要開餐廳的最佳地點！

於是他找了弟弟陳峰(Phong Tran，音譯)合作，夫妻倆和陳峰三個人共同經營這家餐廳，經過一番整修，去年開始營業。陳峰原本是一名機工(machinist)，他辭去機工的工作全職在餐廳上班，但陳宏仍然在原來的地方上班，他下班以後到餐廳來監督營運。

陳宏指出，他的父親在他很小的時候就去世了，母親一個人把兄弟姊妹撫養長大，她每次買大量的牛胸肉好跟肉商爭取低價，烤出來以後把牛胸肉切片，放在大盤的白米飯上給孩子吃，所以他們吃烤肉一定是配白米飯才對味。

另外，這家餐廳的廚房裡鑊(wok)也是重要的工具，有許多飯菜是用中國傳統的方式爆炒出來的，他也懂得所謂「鑊氣」(wok hei，粵語音譯)的概念。這裡的烤肉炒飯(BBQ fried rice)也是一絕，是用切小塊的牛胸肉、中國式香腸、洋蔥和雞蛋製作的。牛胸肉與米飯位於13111 Farm to Market Rd 529, Houston, TX 77041，餐廳並不是每天營業，去之前先打713-936-9575電話問清楚，但周末是一定營業的。