我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩個低氣壓本周移動至加州 氣溫將下降 有機會下雨

疫情期間空屋多、利率低 千禧世代「住宅自有率」激增

發恐怖威脅 烏瓦德濫殺案兇手表弟被捕

編譯林思牧／綜合報導
17嫌犯詹姆斯克魯茲遭警方逮捕。（聖安東尼奧市警局臉書）
17嫌犯詹姆斯克魯茲遭警方逮捕。（聖安東尼奧市警局臉書）

德州烏瓦德市(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)濫殺案兇手的一名17歲表弟，7日(周一)被聖安東尼奧市警局逮捕，檢警方得到嫌犯母親的舉報後，申請到逮捕令將他拘押。

聖安東尼奧市警局指出，內森詹姆斯克魯茲(Nathan James Cruz)的母親7日到市警局總部投訴，表示她聽到克魯茲當天早上在電話上與一名男子商議，要購買一支AR-15型的衝鋒槍，這就是羅布小學濫殺案兇手薩爾瓦多拉莫斯(Salvador Ramos)所用的同一款武器。由於克魯茲日前才對自己的姊姊發出威脅，他們的母親因而深感恐懼，在跟警察面談時，這位母親表示克魯茲是拉莫斯的表弟。

克魯茲的姊姊某天給他搭便車時兩人發生爭吵，克魯茲威脅要朝姊姊的頭部開槍，然後要像拉莫斯那樣到自家街道對面的那所小學開槍濫殺。警察局取得法院的逮捕令以後，於7日下午將克魯茲逮捕，克魯茲否認他曾經發過那樣的威脅。

檢方對克魯茲提控「向公眾發布恐怖威脅」(making a terroristic threat to the public)的重罪(felony)以及「向家庭成員發布恐怖威脅」(making a terroristic threat to a family member)的輕罪( misdemeanor)，他目前被關押在貝爾縣拘留所(Bexar County Jail)。

去年5月24日，當時18歲的拉莫斯回到母校羅布小學，在一個多小時期間槍殺了19名學童和兩名老師，那是美國校園濫殺案中規模第三大的，僅次於2007年的維吉尼亞理工大學濫射案(Virginia Tech Mass Shooting)和2012年的珊迪胡克小學濫射案(Sandy Hook Elementary School Mass Shooting)，拉莫斯最後被聯邦邊界巡邏局(US Border Patrol)戰術小組(Tactical Unit)的成員格殺。

克魯茲 德州 維吉尼亞

上一則

龍捲風襲大華府 馬州州長：救援、修復須花數日

下一則

暑課攜槍到校 馬州喬郡高中生被控罪

延伸閱讀

加速德州半導體建設 議員催生新法案 盼簡化審查

加速德州半導體建設 議員催生新法案 盼簡化審查
場邊人語／水手交易 對手獲益

場邊人語／水手交易 對手獲益
MLB／大谷翔平單場4保送 天使照樣橫掃洋基寫13年紀錄

MLB／大谷翔平單場4保送 天使照樣橫掃洋基寫13年紀錄
芭比電影中國共產黨宣傳？ 議員批片中出現「九段線」爭議地圖

芭比電影中國共產黨宣傳？ 議員批片中出現「九段線」爭議地圖

熱門新聞

短時間內喝下過量水，恐將導致水中毒。(pexels)

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

2023-08-08 09:58
費城葛蘭姆商業保險公司全體員工六年前集資從創辦人第二代手中買下公司，如今將以3億7500萬元轉賣，215名員工人人成為百萬富翁。(取材自Graham Co.官網)

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

2023-08-05 11:49
芝加哥一名8歲女童日前在自家門口騎著滑板車，未料住在對面的43歲男性鄰居覺得太吵，竟直接朝女童頭部開槍，導致女童傷重不治。(取材自abc7chicago影片截圖)

嫌8歲女童騎滑板車太吵 鄰居竟「爆頭」槍殺她

2023-08-08 03:09
喬治亞州的美國27號公路(U.S. Route 27)名列全美50條最可怕的道路之一。(Wikimedia)

全美50條可怕道路 喬州27號公路排44

2023-08-02 02:00
曾在中國工作10年，喜歡穿旗袍的鄒晶梅，為富地博物館最新一期科學家面貌的展覽主角。(富地博物館官網)

刺青穿旗袍 芝富地博物館科學家展聚焦華裔鄒晶梅

2023-08-04 14:20
涉及明尼蘇達州佛洛伊德遭警跪殺案的亞裔警察邵都，7日由法官裁決判關4年9個月。(美聯社)

佛洛伊德案亞裔警堅不認罪 反遭法官重判57個月

2023-08-07 16:27

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」