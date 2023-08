發恐怖威脅 烏瓦德濫殺案兇手表弟被捕

17嫌犯詹姆斯克魯茲遭警方逮捕。(聖安東尼奧市警局臉書)

德州 烏瓦德市(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)濫殺案兇手的一名17歲表弟,7日(周一)被聖安東尼奧市警局逮捕,檢警方得到嫌犯母親的舉報後,申請到逮捕令將他拘押。

聖安東尼奧市警局指出,內森詹姆斯克魯茲 (Nathan James Cruz)的母親7日到市警局總部投訴,表示她聽到克魯茲當天早上在電話上與一名男子商議,要購買一支AR-15型的衝鋒槍,這就是羅布小學濫殺案兇手薩爾瓦多拉莫斯(Salvador Ramos)所用的同一款武器。由於克魯茲日前才對自己的姊姊發出威脅,他們的母親因而深感恐懼,在跟警察面談時,這位母親表示克魯茲是拉莫斯的表弟。

克魯茲的姊姊某天給他搭便車時兩人發生爭吵,克魯茲威脅要朝姊姊的頭部開槍,然後要像拉莫斯那樣到自家街道對面的那所小學開槍濫殺。警察局取得法院的逮捕令以後,於7日下午將克魯茲逮捕,克魯茲否認他曾經發過那樣的威脅。

檢方對克魯茲提控「向公眾發布恐怖威脅」(making a terroristic threat to the public)的重罪(felony)以及「向家庭成員發布恐怖威脅」(making a terroristic threat to a family member)的輕罪( misdemeanor),他目前被關押在貝爾縣拘留所(Bexar County Jail)。

去年5月24日,當時18歲的拉莫斯回到母校羅布小學,在一個多小時期間槍殺了19名學童和兩名老師,那是美國校園濫殺案中規模第三大的,僅次於2007年的維吉尼亞 理工大學濫射案(Virginia Tech Mass Shooting)和2012年的珊迪胡克小學濫射案(Sandy Hook Elementary School Mass Shooting),拉莫斯最後被聯邦邊界巡邏局(US Border Patrol)戰術小組(Tactical Unit)的成員格殺。