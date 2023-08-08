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德州辣醬標籤 遭判誤導顧客

編譯陳盈霖／綜合外電報導
官法藍朋認為總部位於北卡州的T.W.迦納食品公司（T.W. Garner Food Co.）生產的Texes Pete辣醬標籤有誤導消費者可能。（FOX 8 WGHP）
官法藍朋認為總部位於北卡州的T.W.迦納食品公司（T.W. Garner Food Co.）生產的Texes Pete辣醬標籤有誤導消費者可能。（FOX 8 WGHP）

休士頓紀事報報導，美國地區法官法藍朋（Maame Ewusi-Mensah Frimpong）拒絕總部位於北卡州（North Carolina）T.W.迦納食品公司（T.W. Garner Food Co.）提出的駁回集體訴訟請求。該訴訟指控食品公司虛假廣告，因公司生產「德州彼德」（Texas Pete）辣醬，實際上並非來自孤星州。法藍朋在駁回的文件中指稱，辣醬的標籤的確有誤導消費者可能。

根據WGHP-TV報導，2022年9月，懷特（Philip White）提告迦納食品公司，因他在購買一瓶價值三元的路易斯安那風味辣醬後，才得知該產品並非來自德州，而是在北卡州溫斯頓賽勒姆（Winston-Salem）生產。懷特的訴訟要求法院裁定德州彼德辣醬改名稱和品牌，並賠償過去的客戶。

去年11月10日，該食品公司提出駁回訴訟動議。法藍朋在其20頁的文件中稱，看到瓶子標籤上描繪一顆孤獨的白色星星，和一名揮舞套索的牛仔，顧客「可能錯誤的相信這些產品源自於德州」。

儘管迦納食品公司辯稱，瓶子上的標籤表明辣醬是在溫斯頓賽勒姆製造，但她寫道，「雖然單獨的白星和套索漫畫並非德州獨有，但將標籤的圖像和文字視為一個整體，這一論點並未低估此合理性。消費者會相信這些產品來自德州。」

該公司還辯稱，德州彼德這個名字並非指德州，而是指北卡州沿海小鎮德克薩斯，但法藍朋認為「無用」。她寫道「德州是美國最大的州之一，消費者在觀看時，首先會想到的是德州，而非沿海城鎮。」

在法官作出裁定後，食品公司在聲明中說，「我們將捍衛自己免受這些毫無根據指控的侵害。」該公司於1953年註冊Texas Pete商標，1960年註冊正式名稱Texas Pete。

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