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遭自家鬥牛犬攻擊 13歲男孩被咬50多處傷口

編譯林思牧／綜合報導
攻擊13歲男孩的鬥牛犬被聖安東尼奧警方帶走。（取自KSAT電視台）
攻擊13歲男孩的鬥牛犬被聖安東尼奧警方帶走。（取自KSAT電視台）

聖安東尼奧一名13歲男孩，日前在自己家裡被家人飼養的鬥牛犬（pit bulls）攻擊，男孩被咬成重傷，六隻鬥牛犬都被動物管制局接收，傷者被直升機送醫急救後已無生命危險，但他面臨長期的復健過程，留下的傷疤也勢必對他的人生造成重大影響。

聖安東尼奧位於貝爾縣（Bexar County），縣警局局長沙拉薩（Javier Salazar）舉行記者會，住在22220 Escalante Run的一位祖父指出他13歲的孫子被家裡的鬥牛犬集體攻擊，傷勢非常嚴重。警方派出的警察中，有一位是得到急難救助完整認證的，他到達以後剪開男孩的衣服給他妥當止血，也因為他攜帶了必要的器材，這位男孩得以撿回一條命。

這位男孩身上至少有50多處傷口，現場一片血腥慘不忍睹，那位施以急救的警察表示他從來沒看過那麼嚴重的創傷，男孩的臉部和背部有大塊大塊的皮肉被狗撕掉，經過止血後警方徵召醫療直升機把男孩送到大學醫院動手術。KSAT電視台從警方得知這件駭人聽聞的慘劇後派員前往採訪，在出事住宅前拍到一名年輕非洲裔男子把狗分六次用鏈條牽出住宅，然後把狗裝進動物管制局車輛上的鐵籠中，那人應該是受傷男孩的父親。

沙拉薩指出，狗主把其中的兩隻狗放棄，另外的四隻則按規定交給動物管制局暫時隔離觀察，狗主認只有兩隻狗對男孩進行攻擊，從狗嘴上的血跡可以如此判斷，那兩隻被認為行兇的狗應該會被處以安樂死（euthanized）。

沙拉薩表示，這位狗主養殖這批鬥牛犬是為了賣出賺錢，卻沒料到這種猛犬會對自己的主人攻擊。在治安不佳的現狀下，有些人為了保衛家園而畜養猛犬，因此純種鬥牛犬一隻動輒叫價數千元。

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