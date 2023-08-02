張釗漢醫師原始點課程 免費招生

休士頓 原始點（CCH-OPM Houston,Inc）秉持張釗漢醫師開創的原始點醫學 的理念與方法，自2014年在休士頓推廣，歷經2020年以來受疫情 影響暫停，如今又重新另覓新址，在休士頓華僑文教服務中心附近開張，為推廣原始點奉獻心力，幫助僑胞遠離病痛，維護健康。

目前將恢復原始點學習課程，免費招收學員，由張釗漢醫師在最新錄影中主講理論與手法，並由資深義工現場輔導實習，期能理論與實際融會貫通，應用到自己家人及親朋好友身上。

為期八周的课程將自9月2日開始，於每周六下午1時至3時上課，至10月21日結束。有意願的朋友，不分男女年齡，不需醫學專業背景，都歡迎光臨休士頓原始點新址參訪(每周六下午2時至4時)及親自報名。也可上網到張釗漢原始點醫學基金會初步瞭解原始點醫學內容。

休士頓原始點地址：3535 Briar park #100, Houston TX 77036。 (介於West park與Richmond之間，華僑文教服務中心往北右邊黑色玻璃大樓一樓)。張釗漢原始點醫學基金會網址：www.cch-foundation.org。