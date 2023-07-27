美福基金會 邀醫護團隊談保健

美福基金會主席湯乃梅（左）與助理醫生盛雪（右）耐心地為長輩解說。 （記者封昌明／攝影）

大多數的人認為，靜脈曲張大多只發生在久站的人身上，像是服務業、醫護人員，但其實許多老年人也有這樣的狀況。而老年人出現靜脈曲張，主要是因為老化所造成，若是輕微的靜脈曲張可不需太過擔心，只要留意是否變嚴重即可。

美福基金會為關心長輩身心健康，7月25日在該集團旗下的陽光活動中心，邀請范縝靜脈曲張治療中心的醫護團隊，到該中心會議室為長輩講解靜脈曲張形成的原因，及如何處理等長輩所關心話題，進行詳細的解說，長輩們提問相當踴躍，大家都獲益良多。

范縝醫療團隊的助理醫師盛雪表示，長輩們經常發生如腳部無力、疼痛、沉重感、腳部腫大、腳部發癢、皮膚變成茶褐色、皮膚變粗糙，並且容易受到輕微刺激就出血、造成皮膚發炎，並且很難癒合、睡覺時腳抽筋，請注意這些都可能靜脈曲張的症狀。

人體的血液會從心臟送出，到達靜脈後再送回心臟，而為了防止血液逆流，靜脈內會有一個稱為靜脈管壁瓣膜的部位，像是閥門一樣擋住血液回流。台灣高雄榮總衛教資訊指出，若是靜脈管壁瓣膜不完全，或是因為其他原因使靜脈受到壓迫，就會讓流過靜脈的血液受到阻礙，使管壁內壓力增加，讓管壁變成囊狀，造成靜脈曲張。

靜脈曲張可能是遺傳性的疾病，這類病例在家族中有多名靜脈曲張病患時確診；另外靜脈曲張也可能是創傷、外傷造成。

不論病因為何，瓣膜功能異常會導致靜脈血流滯留、導致腿部血管壓力過高，因此進一步擴大靜脈曲張程度，增加皮膚病變、腳踝潰瘍等症狀的風險。大隱靜脈等重要血管的血液逆流，可能是靜脈曲張引起疼痛的隱因之一。血液逆流如果沒有治療，也可能導致多種更嚴重的症狀。

范縝靜脈曲張治療中心Surgical Associates of Houston，電話：(713) 935-9758/281-318-1362，網址：https://www.whoustonsurgery.com/，中國城地址：9440 Bellaire Blvd.，TX 205，Houston，TX 77036

8號公路和10號公路交匯處：1140 Business Center Dr.，Suite 403，Houston，TX77043。