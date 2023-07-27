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少女丟失骨灰戒指 翻垃圾3天尋獲

編譯林思牧／綜合報導
（取自基督聖體市公園休閒局官網）
（取自基督聖體市公園休閒局官網）

愛阿華州一名少女參加學校的旅行來到德州，在基督聖體市(Corpus Christi)的海灘上把裝著爸爸骨灰的戒指不小心弄丟了，她恐慌之餘打電話回愛州向媽媽求救，基督聖體市的公園休閒局得到投訴後集體動員，把那幾天收集到的垃圾全部翻找，最後終於找到了那枚戒指。

艾蜜莉迪克森(Emily Dickerson)還是嬰孩的時候，她的父親就去世了，她的母親提娜柯奇(Tina Koch)把一小撮骨灰裝在像珍珠一樣的小球裡，做成一個戒指給她戴在手上，這就好像爸爸不論是什麼情況，天天都跟她在一起。

那天她跟同伴在基督聖體市的麥克吉海灘(McGee Beach)遊玩，突然她想起戒指不見了，在下水之前她把手指上的四枚戒指脫下來，放在午餐盒(lunch box)裡，後來她們改去另一個地點的時候，她忘了帶走那個午餐盒。那四枚戒指中，一枚是爸爸的骨灰戒指(cremation ring)，另外三枚也都有紀念意義，但都不是用貴重金屬做成的。

艾蜜莉和夥伴著急地四處找尋，卻沒看到任何蛛絲馬跡，她急得哭起來，去廁所洗臉以後打電話回愛阿華州跟媽媽報告。媽媽上網找到基督聖體市公園休閒局(Parks and Recreation Department)的電話，打電話過去請求協助的時候，接電話的人表示找到的可能性很低，但是願意盡力而為。

那人把午餐盒和四枚戒指的模樣、顏色、大小記錄下來以後，三天之後她打電話給提娜，表示四枚戒指全都找到了。原來那個午餐盒並沒有被人撿走，而是公園的工作人員把它當垃圾一起丟了，後來公園休閒局動員全體工作人員，花了三天終於把那個午餐盒找到，戒指也都在裡面。

中文裡說這就像「海底撈針」，英文裡類似的一句話叫「finding a needle in a hay sack」(乾草袋裡找到一支針)，提娜感激的說：那天，艾蜜莉的護守天使(guardian angel)在看顧著她。

愛阿華州 德州 天使

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