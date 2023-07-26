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休士頓名列駕車最不安全城市

編譯陳盈霖／綜合外電報導
休士頓名列駕車最不安全的城市之一。（Visithouston.com)
休士頓名列駕車最不安全的城市之一。（Visithouston.com)

財經網站MarketWatch日前發布一項最新研究顯示，休士頓名列開車最不安全的城市之一，駕駛發生致命車禍，遇到醉酒駕駛的風險較其他城市更高。

MarketWatch團隊分析現有數據，包括致命車禍、酒後駕車逮捕和被盜汽車數量等，以確認有哪些因素導整體的道路危險。報告顯示，洛杉磯是酒後駕駛最嚴重城市，德州休士頓名列第二。

該網站承認追蹤逮捕數據並不容易，研究人員需使用聯邦調查局（FBI）逮捕統計數據，在綜合考量其他數據進行分析，發現洛杉磯在酒後駕車逮捕率「穩居全美第一」。事實上，加州是全美酒駕被捕人數最多的州，洛杉磯在其中扮演重要角色。這座城市幅員廣闊，人口分散，平均開車距離比其他城市居民更長，每年約1萬6000多哩。

的確，洛杉磯以汽車為中心的基礎設施，已被證明即昂貴又致命。根據國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA）最新數據顯示，2021年洛杉磯發生315起致命車禍，排名全美第二，排名第一的是休士頓的322起。

全國大部分致命車禍都發生於城市內，而非高速公路或州際公路，這意味著像洛杉磯和休士頓這樣有更多十字路口的大型城市，駕駛面臨危險的幾率增加。

儘管洛杉磯在汽車盜竊上並未名列前茅，但最新數據顯示，其附近的貝克斯菲市（Bakersfield）每10萬居民中，約有656起車輛竊盜事故，在全美排名第二，僅落後新墨西哥州的亞伯奎基（Albuquerque）。

另一方面，華盛頓特區（Washington D.C.）、芝加哥和羅德島州普羅維登斯（Providence）表現相對較好。華府是對駕駛來說最安全的城市之一，不僅酒駕被捕人數最少，該地區也被譽為擁有全美最強大公共交通網之一。

為降低在休士頓道路駕駛風險，MarketWatch在報告中建議民眾，了解所在城市公共交通選擇、叫車服務，確保車輛處於良好運行狀態，同時有足夠保額的汽車保險等。

洛杉磯 休士頓 新墨西哥州

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