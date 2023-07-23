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華人家族 奪全國空手道冠軍

記者封昌明／休士頓報導
李明勳（左一）一家人出賽，獲得冠軍。（李明勳提供）
李明勳（左一）一家人出賽，獲得冠軍。（李明勳提供）

全美一年一度的空手道全國賽USA Karate National ，日前在維吉尼亞州開打，曾在中華民國陸軍東引救指部擔任連士官督導長的李明勳，率女兒李恆依、兒子李恆嘉勇奪五項冠軍，一項亞軍，一項季軍，一家人多年來一起學習空手道獲獎無數，消息傳來僑界一片喝采。

一家人與金牌合影。（李明勳提供）
一家人與金牌合影。（李明勳提供）

按大會公佈的成績：李恆嘉 Osmond Lee，Gold medal for 16 ~36 yrs open style kata、Gold medal for long weapons、 Bronze medal for 16 ~ 34 yrs Shotokan style kata。

李恆依 Elsa，Gold medal for 16 ~34 yrs Shotokan style kata，Silver medal for short weapon。

總教練 李明勳 Sean Lee，Gold medal for 45~54 Advanced Division kata。

Lee’s family 李明勳，李恆依，李恆嘉，Gold medal for family kata。

李明勳一家人在競烈的競爭中脫穎而出。（李明勳提供）
李明勳一家人在競烈的競爭中脫穎而出。（李明勳提供）

至今仍在梨園松濤空手道館（Pearland Shotokan Karate Academy）懸掛中華民國國旗的李明勳至今仍不忘本，同時教育兒女我們來自台灣永遠不要忘記我們的國家，他的愛國情操同時感動了在中國城開設山水眼鏡的負責人禹道慶，兩人經常聚在一起聊起過去在東引當兵時期「同島一命」的革命情感。

曾任東引反共救國軍的禹道慶（左）向李明勳（右）展示來自台灣反共救國軍「忠義驃悍」...
曾任東引反共救國軍的禹道慶（左）向李明勳（右）展示來自台灣反共救國軍「忠義驃悍」的紀念品。（禹道慶提供）

目前擔任榮光會理事的禹道慶說，只要他有機會回到台灣一定去拜會榮光會及東引反共救國軍當年的同僚，彼此互贈紀念品，永不忘懷當年在東引島上的艱困的日子，如今回想起來仍與有榮焉。

中華民國 維吉尼亞州 教育

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