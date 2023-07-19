休士頓印度交換生 被閃電擊中至今昏迷

休士頓大學一位印度交換學生(exchange student)，大雷雨中仍在戶外漫步，她被閃電擊中後在加護病房已經半個月。

休士頓 大學一位印度 交換學生(exchange student)，大雷雨中仍在戶外漫步，她被閃電擊中後在加護病房已經半個月，她在德州 唯一的親戚正在為她籌款，好能雇請醫療專機把她運回父母身邊。

才20出頭的可杜拉(Susroonya Kodura，見圖眾籌網站／ABC13)已實現了美國夢的第一大步，她以交換學生的身分在休士頓大學攻讀資訊科技IT(Information Technology)碩士學位，等她拿到學位，這個熱門的領域會帶給她高薪的工作。

在國慶長周末(7月2日)傍晚，可杜拉和一名男子一起在聖哈辛托紀念碑公園(San Jacinto Monument Park)的倒影池旁邊步行，大約6時40分突然一道亮光襲來，兩個人都被閃電擊傷，可杜拉掉進池塘中，附近有人看見後下水把她撈上岸，但她的呼吸和心跳都已經停止，那名男子的傷勢不重。

等急難救助人員到達時，他們對她施以心肺復甦術，她的心跳恢復，但將近20分鐘沒有呼吸讓她的腦部嚴重受創。她被送到醫院以後，一直在靠呼吸器(ventilator)續命，她的堂兄柯塔(Surendra Kumar Kotha)在籌款網站GoFundMe上開設了一個帳戶，籌措醫藥費之外，還要幫可杜拉的父母籌措機票錢，好讓他們能來美國照顧可杜拉。

由於可杜拉不可能恢復到正常的狀況，柯塔希望籌措到足夠的經費，雇請醫療專機把可杜拉送回印度，讓她的父母親照顧她。根據國家氣象局的資訊，過去30年每年平均有400多人遭雷擊，其中大約10%傷重致死，另外的90%成為或輕或重的傷殘(various degrees of disabilities)，他們的餘生充滿了挑戰。

因此衛生與氣象官員一再強調，在雷暴來襲時一定不可在戶外活動，在建築物中最安全，躲在汽車裡也相當安全。今年到目前為止全國只有6人因雷擊喪生，其中兩人是德州中部威利米爾斯(Valley Mills)的居民，34歲男子牽著6歲兒子的手，在自家車道上被閃電擊中，兩人前後時隔一個月離世。