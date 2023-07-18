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阿利夫地區泳池 開設免費游泳課

編譯陳盈霖／綜合外電報導
阿利夫鄰里中心開設免費游泳課程。（ABC 13）
阿利夫鄰里中心開設免費游泳課程。（ABC 13）

ABC 13電視台報導，兩名兒童於聖哈辛托河（San Jacinto River）不幸溺水身亡第二天，阿利夫鄰里中心（Alief Neighborhood Center）16日開設免費游泳課程。該課程是休士頓市議員湯瑪斯（Tiffany Thomas）「安全之夏」（Summer of Safety）系列的一部分。

湯瑪斯說：「數據告訴我們，低收入家庭和兒童無法參加游泳課，我們知道天氣很熱，我們這裡有救生員，我們希望確保家庭和孩童能享受我們擁有的資源。」

根據「立即停止溺水」（Stop Drowing Now）數據，全美每年平均有3500至4000人死於溺水。溺水是一至四歲兒童意外傷害相關死亡的主要原因。

16日清晨，兩兄弟的遺體被發現在聖哈辛托河。根據哈里斯（Harris）縣警局辦公室警官拉左（Jesse Razo），「我們收到報案後趕到現場，發現一名6歲男孩與一名12歲女孩在水中游泳，後沉入水中，再也沒有浮出水面。」

湯瑪斯說，她希望結束這種情況，確保夏天對所有家庭來說都是愉快的。她與休士頓波浪俱樂部（Houston Waves Swim Club）合作，免費提供上述課程，歡迎所有年齡層參加。

該計畫還將目標瞄準少數語言居民。湯瑪斯說，「我們已用華語、越南語、西語和英語進行宣傳，目標是確保大家知道，這裡有適合你們的資源。」她希望未來能在夏季提供多種類似課程，目前尚未公布開課時間。

休士頓 低收入 越南

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